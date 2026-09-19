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Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П купить с доставкой в Москве
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Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П

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Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - фото 1
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - фото 2
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - фото 3
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - фото 4
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - фото 5
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - фото 6
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - фото 7
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - фото 8
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - фото 9
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - фото 1
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - фото 2
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - фото 3
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - фото 4
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - фото 5
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - фото 6
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - фото 7
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - фото 8
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - фото 9
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475493
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Характеристики

Бренд
Ресанта
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, м
1.4х0.23х0.2
Вес, кг.
9.74

Описание товара Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П

Легкий бензиновый триммер БТР-1500П Ресанта оснащен двухтактным двигателем мощностью 2 л.с, с воздушным охлаждением. Чтобы было просто отследить расход топлива, триммер оборудован полупрозрачным топливным баком объемом до 1, 2 л. Триммер оборудован неразборным жёстким приводным валом. Система гашения вибраций дает возможность дольше работать, не уставая. Благодаря защитному кожуху скошенная трава не попадает на одежду. Для комфортной и продолжительной работы есть удобная велосипедная рукоятка. В комплектацию бензинового триммера БТР-1500П Ресанта входит катушка с леской, нож для более высокой и плотной травы.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П




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Характеристики
Бренд
Ресанта
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Легкий бензиновый триммер БТР-1500П Ресанта оснащен двухтактным двигателем мощностью 2 л.с, с воздушным охлаждением. Чтобы было просто отследить расход топлива, триммер оборудован полупрозрачным топливным баком объемом до 1, 2 л. Триммер оборудован неразборным жёстким приводным валом. Система гашения вибраций дает возможность дольше работать, не уставая. Благодаря защитному кожуху скошенная трава не попадает на одежду. Для комфортной и продолжительной работы есть удобная велосипедная рукоятка. В комплектацию бензинового триммера БТР-1500П Ресанта входит катушка с леской, нож для более высокой и плотной травы.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер бензиновый Ресанта БТР-1500П - стоимость товара 13540 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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