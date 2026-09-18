Триммер бензиновый Eurolux TR-1500T
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Характеристики
Описание товара Триммер бензиновый Eurolux TR-1500T
Триммер бензиновый EUROLUX TR-1500T предназначен для скашивания травы. Представляет собой современный вариант традиционного для этого вида работ ручного инструмента - косы. Модель TR-1500T со средней мощностью в 2200 Вт занимает крепкую позицию в середине линейки триммеров фирмы Eurolux. Преимущества бензокосы TR-1500T: - Бензиновый триммер Eurolux обладает полной автономностью, можно работать где угодно без связи с источниками энергии. - Топливный бак устройства полупрозрачен и позволяет визуально следить за уровнем его наполнения. - Удобная рукоятка мотокосы позволяет регулировать параметры агрегата, прочно его удерживать, а так же направлять его рабочую часть в нужное место. - Надежный и оборотистый двухтактный двигатель с системой антивибрации позволяет долго работать. - Управление триммером расположено прямо на рукоятке. Внимание: Топливную смесь следует приготавливать из бензина с октановым числом не менее 92 и специального масла. Необходимо использовать высококачественное масло, предназначенное для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Запрещается использование масла, предназначенного для 2-х тактных двигателей с водяным охлаждением (для лодочных моторов). Пропорция приготовления указывается производителем масла. Если пропорция не указана, то используется 1:40.
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