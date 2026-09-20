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Карта памяти SD Delkin 256GB Advantage UHS-I SDXC купить с доставкой в Москве
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Карта памяти SD Delkin 256GB Advantage UHS-I SDXC

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Карта памяти SD Delkin 256GB Advantage UHS-I SDXC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654093
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Характеристики

Бренд
Delkin
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти SD Delkin 256GB Advantage UHS-I SDXC

Карта памяти Delkin Devices формата SDXC UHS-I серии Advantage отличается достаточно высокой скоростью записи: класс V30 гарантирует минимальную скорость записи не ниже 30 Мбайт/с (240 Мбит/с) от начала и до полного заполнения свободного места. Максимальная скорость записи составляет 80 Мбайт/с, а скорость чтения: 100 Мбайт/с. Карта подходит для записи 4К видео в высоком качестве (с битрейтом 200 Мбит/с), а также позволяет довольно быстро освобождать буферную память камеры при высокоскоростной серийной съемке.

Отзывы о товаре Карта памяти SD Delkin 256GB Advantage UHS-I SDXC




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Характеристики
Бренд
Delkin
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карта памяти Delkin Devices формата SDXC UHS-I серии Advantage отличается достаточно высокой скоростью записи: класс V30 гарантирует минимальную скорость записи не ниже 30 Мбайт/с (240 Мбит/с) от начала и до полного заполнения свободного места. Максимальная скорость записи составляет 80 Мбайт/с, а скорость чтения: 100 Мбайт/с. Карта подходит для записи 4К видео в высоком качестве (с битрейтом 200 Мбит/с), а также позволяет довольно быстро освобождать буферную память камеры при высокоскоростной серийной съемке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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