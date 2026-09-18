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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230228
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Описание товара Карта Памяти CF 64Gb Sandisk Extreme Pro (160/150 Mb/s)
Карты памяти SanDisk Extreme PRO CompactFlash — это большая емкость, высокая скорость съемки и видео кинематографического качества. Благодаря скорости передачи данных до 160 МБ/с эта карта обеспечивает высокую скорость обработки файлов, которую вы можете ожидать от ведущего мирового лидера по производству карт флеш-памяти. Эта карта памяти, занимающая лидирующие позиции в отрасли, оптимизирована для профессиональной видеосъемки с минимальной устойчивой скоростью записи 65 МБ/с для видео высокого разрешения 4K и Full HD. Емкость 64 ГБ позволяет записать несколько часов видео и тысячи фотографий в высоком разрешении. Для того чтобы вы никогда не пропустили важную сцену или кадр, эта карта памяти устойчива к экстремальным температурам, ударам и другим воздействиям.
Карты памяти SanDisk Extreme PRO CompactFlash — это большая емкость, высокая скорость съемки и видео кинематографического качества. Благодаря скорости передачи данных до 160 МБ/с эта карта обеспечивает высокую скорость обработки файлов, которую вы можете ожидать от ведущего мирового лидера по производству карт флеш-памяти. Эта карта памяти, занимающая лидирующие позиции в отрасли, оптимизирована для профессиональной видеосъемки с минимальной устойчивой скоростью записи 65 МБ/с для видео высокого разрешения 4K и Full HD. Емкость 64 ГБ позволяет записать несколько часов видео и тысячи фотографий в высоком разрешении. Для того чтобы вы никогда не пропустили важную сцену или кадр, эта карта памяти устойчива к экстремальным температурам, ударам и другим воздействиям.
Карта Памяти CF 64Gb Sandisk Extreme Pro (160/150 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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