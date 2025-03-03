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Карта памяти microSD GoPower 128GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025683) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти microSD GoPower 128GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025683)

16 Отзывы
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Карта памяти microSD GoPower 128GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025683)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSD
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648606
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Характеристики

Бренд
GoPower
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSD
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х5
Вес, г.
20

Описание товара Карта памяти microSD GoPower 128GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025683)

Флэш-карты GoPower 00-00025683 премиальной линейки карт памяти GoPower с высокой скоростью передачи данных и высочайшей надежностью. Предназначены для устройств с интенсивной записью данных, таких как видеорегистраторы и любые системы видеонаблюдения, экшен камеры, смартфоны и др. Производятся на основе премиальных, лучших в отрасли компонентов.



Теги товара: 128 Гб, для фотоаппарата

Отзывы о товаре Карта памяти microSD GoPower 128GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025683)

Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
нормально
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленному.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Денис Н.

Достоинства:


Комментарий:
рабочая
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Артур Б.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в экшнкамеру - все отлично!
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
карту памяти протестировал, не разочарован: объём памяти соответствует, неисправных ячеек нет, скорость ч/з на высоте. Брал для авторегистратора. Ресурс работы проверит время.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
карта хорошая. работает. брала по отзывам. все отлично
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Рафаиль Г.

Достоинства:


Комментарий:
поставил на уличную видео камеру пишет хорошо
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Рафаиль Г.

Достоинства:


Комментарий:
установил на видео наблюдение записывает нормально
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Установил в камеру наблюдения, запись идёт исправно, все читается.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
отлична вставил в видеокамеры все работает
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Подошло для экшн камеры 4к
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
Юрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
покупал в регик, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2024
Лиза Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар советую
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2023
Ирина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Картой довольны, реально быстрая. Очень хорошо упакована, товар запаян, приятно получать такие вещи.



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Характеристики
Бренд
GoPower
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSD
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Страна производитель
Китай
Описание
Флэш-карты GoPower 00-00025683 премиальной линейки карт памяти GoPower с высокой скоростью передачи данных и высочайшей надежностью. Предназначены для устройств с интенсивной записью данных, таких как видеорегистраторы и любые системы видеонаблюдения, экшен камеры, смартфоны и др. Производятся на основе премиальных, лучших в отрасли компонентов.


Теги товара: 128 Гб, для фотоаппарата
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
нормально
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленному.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Денис Н.

Достоинства:


Комментарий:
рабочая
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Артур Б.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в экшнкамеру - все отлично!
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
карту памяти протестировал, не разочарован: объём памяти соответствует, неисправных ячеек нет, скорость ч/з на высоте. Брал для авторегистратора. Ресурс работы проверит время.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
карта хорошая. работает. брала по отзывам. все отлично
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Рафаиль Г.

Достоинства:


Комментарий:
поставил на уличную видео камеру пишет хорошо
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Рафаиль Г.

Достоинства:


Комментарий:
установил на видео наблюдение записывает нормально
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Установил в камеру наблюдения, запись идёт исправно, все читается.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
отлична вставил в видеокамеры все работает
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Подошло для экшн камеры 4к
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
Юрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
покупал в регик, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2024
Лиза Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар советую
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2023
Ирина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Картой довольны, реально быстрая. Очень хорошо упакована, товар запаян, приятно получать такие вещи.


Карта памяти microSD GoPower 128GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025683) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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