Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean
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Характеристики
Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean
Строительный пылесос – надежный и эффективный инструмент, который обеспечит безупречную чистоту на строительных площадках и в производственных помещениях. Основным преимуществом данной модели является автоочистка фильтра, что значительно упрощает процесс работы на стройке. Фильтр автоматически очищается от загрязнений через определенный промежуток времени, что обеспечивает более длительный срок его эксплуатации и поддерживает высокую производительность пылесоса во время работы. Одной из главных особенностей этого пылесоса является его байпасный мотор мощностью 1600 Вт с двойной турбиной. Это означает, что он обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы, так как охлаждение обмоток двигателя происходит не горячим рабочим воздухом, как у других пылесосов, а холодным внешним. Для работы с пылесосом в комплекте имеется шланг длиной 4 метра, что обеспечивает большой радиус действия.Кабель длиной 6 м обеспечивает также большую свободу перемещения при работе с пылесосом. Устройство оснащено встроенной синхронизированной розеткой 2000 Вт. Объем бака пылесоса составляет 30 литров, что позволяет собирать большое количество мусора и пыли без перерывов на его очистку. Кроме того, устройство оснащено датчиком отключения при сборе воды, что обеспечивает безопасность в работе и предотвращает поступление влаги в мотор при переполнении бака. Большие прорезиненные колеса позволяют пылесосу свободно передвигаться по неровным поверхностям, не оставляя следов и не повреждая пол.
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Теги товара: мощные
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Теги товара: мощные
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