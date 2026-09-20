Пылесос строительный Makita DVC150LZ Без АКБ и без ЗУ (уборка: сухая/влажная) белый
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Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 574211
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
42.1
Объем бака
15
Питание
аккумулятор
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сухая
Ширина, см
36.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х45х42
Вес, кг.
13.31
Описание товара Пылесос строительный Makita DVC150LZ Без АКБ и без ЗУ (уборка: сухая/влажная) белый
Пылесос Makita DVC150LZ 197963 служит для уборки стройплощадок, мастерских, торговых центров, производственных помещений. Работает от двух аккумуляторов LXT 18 В или от сети 220 В. Модель соответствует классу фильтрации L. Нера-фильтр обеспечивает высокую степень очистки. Отсоединяемый сетевой шнур способствует удобству при автономной эксплуатации.
Смотрите также: Генераторы, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Отбойные молотки, Плиткорезы, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Штроборезы, мощные, с влажной уборкой
Теги товара: маленькие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
42.1
Объем бака
15
Питание
аккумулятор
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сухая
Ширина, см
36.6
Страна производитель
Китай
Пылесос Makita DVC150LZ 197963 служит для уборки стройплощадок, мастерских, торговых центров, производственных помещений. Работает от двух аккумуляторов LXT 18 В или от сети 220 В. Модель соответствует классу фильтрации L. Нера-фильтр обеспечивает высокую степень очистки. Отсоединяемый сетевой шнур способствует удобству при автономной эксплуатации.
Смотрите также: Генераторы, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Отбойные молотки, Плиткорезы, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Штроборезы, мощные, с влажной уборкой
Теги товара: маленькие
Смотрите также: Генераторы, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Отбойные молотки, Плиткорезы, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Штроборезы, мощные, с влажной уборкой
Теги товара: маленькие
Пылесос строительный Makita DVC150LZ Без АКБ и без ЗУ (уборка: сухая/влажная) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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