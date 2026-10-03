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Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый купить с доставкой в Москве
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Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый

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Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 1
Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 2
Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 3
Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 4
Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 5
Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 6
Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 7
Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 8
Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 9
Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 10
Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 11
Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 12
Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 13
Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 14
Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 1
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 2
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 3
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 4
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 5
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 6
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 7
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 8
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 9
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 10
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 11
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 12
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 13
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 14
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 270967
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый
9 990 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
75
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1400
Объем бака
60
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок/контейнер
Ширина, см
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х47х45
Вес, кг.
14.2

Описание товара Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый

Строительный пылесос ЗУБР предназначен для уборки помещений, а также для принудительного удаления продуктов пиления, строгания, фрезерования и т.п. из рабочей зоны электроинструмента.



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Теги товара: мощные

Отзывы о товаре Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
75
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1400
Объем бака
60
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок/контейнер
Ширина, см
45
Страна производитель
Китай
Описание
Строительный пылесос ЗУБР предназначен для уборки помещений, а также для принудительного удаления продуктов пиления, строгания, фрезерования и т.п. из рабочей зоны электроинструмента.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие


Теги товара: мощные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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