Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220 BLACK
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Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 020 руб.
В наличии
Код товара: 641766
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10 020 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
49
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
20
Питание
сеть
Система очистки фильтра
полуавтоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер (бак)
Тип уборки
влажная
Ширина, см
37
Габариты без упаковки
370x370x490
Длина всасывающего шланга, м
2
Возможность сбора жидкости
Да
Возможность работы без мешка
Нет
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х38
Вес, кг.
7.7
Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220 BLACK
Пылесос для сухой и влажной уборки BORT BSS-1220 BLACK 93412598 используется при выполнении строительных, отделочных и ремонтных работ. Бак выполнен из нержавеющей стали покрытой защитным напылением черного цвета, за счет чего не подвержен коррозии. Благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра дает возможность работать без перерыва на ручную очистку. Беспрепятственную и легкую маневренность на различных поверхностях обеспечивают удобные роликовые колеса.
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Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
49
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
20
Питание
сеть
Система очистки фильтра
полуавтоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер (бак)
Тип уборки
влажная
Ширина, см
37
Развернуть
Габариты без упаковки
370x370x490
Длина всасывающего шланга, м
2
Возможность сбора жидкости
Да
Возможность работы без мешка
Нет
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
32
Страна производитель
Китай
Пылесос для сухой и влажной уборки BORT BSS-1220 BLACK 93412598 используется при выполнении строительных, отделочных и ремонтных работ. Бак выполнен из нержавеющей стали покрытой защитным напылением черного цвета, за счет чего не подвержен коррозии. Благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра дает возможность работать без перерыва на ручную очистку. Беспрепятственную и легкую маневренность на различных поверхностях обеспечивают удобные роликовые колеса.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220 BLACK - этот товар вы можете купить по цене 10020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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