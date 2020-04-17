Пылесос строительный Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый
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Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 110 руб.
В наличии
Код товара: 574205
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11 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
35.3
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1000
Объем бака
17
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
49.3
Габариты без упаковки
353x328x493
Длина всасывающего шланга, м
2
Возможность сбора жидкости
Да
Функция выдувания
Да
Длина сетевого кабеля
4
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х39х38
Вес, кг.
5.5
Описание товара Пылесос строительный Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый
Хозяйственный пылесос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.
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Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
35.3
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1000
Объем бака
17
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
49.3
Габариты без упаковки
353x328x493
Развернуть
Длина всасывающего шланга, м
2
Возможность сбора жидкости
Да
Функция выдувания
Да
Длина сетевого кабеля
4
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Китай
Хозяйственный пылесос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Пылесос строительный Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - по цене 11110 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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