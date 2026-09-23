Top.Mail.Ru
Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый - фото 1
Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый - фото 2
Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый - фото 3
Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый - фото 4
Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый - фото 5
Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый - фото 6
Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый - фото 1
  • Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый - фото 2
  • Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый - фото 3
  • Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый - фото 4
  • Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый - фото 5
  • Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый - фото 6
  • Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733896
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
deWalt
Класс пыли
L
Мощность, Вт
750
Объем бака
30
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок/контейнер
Тип уборки
сухая, сбор воды
Габариты без упаковки
620x380x380 мм
Длина всасывающего шланга, м
2.1
Возможность сбора жидкости
Нет
Возможность влажной уборки
Да
Функция выдувания
Да
Длина сетевого кабеля
3
Диаметр всасывающего шланга, мм
48
Розетка для электроинструмента
Да
Размеры в упаковке, см
70х40х40
Вес, кг.
10.5

Описание товара Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый

Вам предстоит ремонт или снос и вы хотите быстро избавиться от строительной пыли? Промышленный пылесос DeWALT DXV30SAPTA поможет вам в уборке! Этот надежный компаньон, который обеспечит чистоту и порядок после работы в помещении и на улице. Благодаря мощной функции всасывания и выдувания он удаляет пыль, стружку и жидкости – причем чрезвычайно эффективно! Встроенная розетка на 230 В с функцией автоматического запуска/остановки позволяет легко собирать шлифовальную пыль и стружку во время шлифования или резки. Быстро собирает как сухую, так и влажную грязь, которая попадает в 30-литровый резервуар из нержавеющей стали, оснащенный сливной пробкой и защитой от перелива. Помимо сбора грязи, устройство также позволяет менять направление потока воздуха для создания эффекта обдува - идеальное решение, когда до грязи добраться невозможно. Устройство обеспечивает бесшумную работу на уровне 80 дБ(А), что позволяет работать без средств защиты органов слуха. Пылесос скользит на прорезиненных поворотных колесах, что упрощает его перемещение. Дальность действия - 6 метров, что облегчает работу и позволяет очищать большие поверхности.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие

Отзывы о товаре Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
deWalt
Класс пыли
L
Мощность, Вт
750
Объем бака
30
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок/контейнер
Тип уборки
сухая, сбор воды
Габариты без упаковки
620x380x380 мм
Длина всасывающего шланга, м
2.1
Возможность сбора жидкости
Нет
Возможность влажной уборки
Да
Развернуть
Функция выдувания
Да
Длина сетевого кабеля
3
Диаметр всасывающего шланга, мм
48
Розетка для электроинструмента
Да
Описание
Вам предстоит ремонт или снос и вы хотите быстро избавиться от строительной пыли? Промышленный пылесос DeWALT DXV30SAPTA поможет вам в уборке! Этот надежный компаньон, который обеспечит чистоту и порядок после работы в помещении и на улице. Благодаря мощной функции всасывания и выдувания он удаляет пыль, стружку и жидкости – причем чрезвычайно эффективно! Встроенная розетка на 230 В с функцией автоматического запуска/остановки позволяет легко собирать шлифовальную пыль и стружку во время шлифования или резки. Быстро собирает как сухую, так и влажную грязь, которая попадает в 30-литровый резервуар из нержавеющей стали, оснащенный сливной пробкой и защитой от перелива. Помимо сбора грязи, устройство также позволяет менять направление потока воздуха для создания эффекта обдува - идеальное решение, когда до грязи добраться невозможно. Устройство обеспечивает бесшумную работу на уровне 80 дБ(А), что позволяет работать без средств защиты органов слуха. Пылесос скользит на прорезиненных поворотных колесах, что упрощает его перемещение. Дальность действия - 6 метров, что облегчает работу и позволяет очищать большие поверхности.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...