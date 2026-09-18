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Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий купить с доставкой в Москве
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Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий

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Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий - фото 1
Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий - фото 2
Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий - фото 3
Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий - фото 4
Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий - фото 5
Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий - фото 6
Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий - фото 7
Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий - фото 8
Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий - фото 9
Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий - фото 1
  • Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий - фото 2
  • Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий - фото 3
  • Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий - фото 4
  • Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий - фото 5
  • Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий - фото 6
  • Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий - фото 7
  • Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий - фото 8
  • Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий - фото 9
  • Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270962
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Характеристики

Бренд
BORT
Высота, см
46.5
Мощность, Вт
1000
Объем бака
10
Питание
сеть
Система очистки фильтра
ручная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х48х42
Вес, кг.
7

Описание товара Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий

Данный пылесос идеально подойдет там, где не беспокоя окружающих нужно максимально быстро произвести уборку, в гостиничном номере, например. Легкая очистка щеточного узла, наличие задних колес увеличенного диаметра для легкого маневрирования и кабель длинной 12 метров позволяют легко и быстро производить уборку в больших помещениях. Пониженный уровень шума позволяет использовать пылесос в больницах, санаториях, гостиницах, библиотеках, детских садах и домах с маленькими детьми. Работа такого пылесоса позволяет собеседникам комфортно общаться, не повышая голоса и не напрягая слух. Кроме того, ударопрочный пластик корпуса и комплектующих, стойких к механическим повреждениям и агрессивной среде позволят сохранить пылесос в рабочем состоянии на долгие годы.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие

Отзывы о товаре Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий




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Характеристики
Бренд
BORT
Высота, см
46.5
Мощность, Вт
1000
Объем бака
10
Питание
сеть
Система очистки фильтра
ручная
Страна производитель
Китай
Описание
Данный пылесос идеально подойдет там, где не беспокоя окружающих нужно максимально быстро произвести уборку, в гостиничном номере, например. Легкая очистка щеточного узла, наличие задних колес увеличенного диаметра для легкого маневрирования и кабель длинной 12 метров позволяют легко и быстро производить уборку в больших помещениях. Пониженный уровень шума позволяет использовать пылесос в больницах, санаториях, гостиницах, библиотеках, детских садах и домах с маленькими детьми. Работа такого пылесоса позволяет собеседникам комфортно общаться, не повышая голоса и не напрягая слух. Кроме того, ударопрочный пластик корпуса и комплектующих, стойких к механическим повреждениям и агрессивной среде позволят сохранить пылесос в рабочем состоянии на долгие годы.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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