Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий
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Характеристики
Описание товара Пылесос строительный Bort BSS-1010HD синий
Данный пылесос идеально подойдет там, где не беспокоя окружающих нужно максимально быстро произвести уборку, в гостиничном номере, например. Легкая очистка щеточного узла, наличие задних колес увеличенного диаметра для легкого маневрирования и кабель длинной 12 метров позволяют легко и быстро производить уборку в больших помещениях. Пониженный уровень шума позволяет использовать пылесос в больницах, санаториях, гостиницах, библиотеках, детских садах и домах с маленькими детьми. Работа такого пылесоса позволяет собеседникам комфортно общаться, не повышая голоса и не напрягая слух. Кроме того, ударопрочный пластик корпуса и комплектующих, стойких к механическим повреждениям и агрессивной среде позволят сохранить пылесос в рабочем состоянии на долгие годы.
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