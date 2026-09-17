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Пылесос универсальный Bosch EasyVac 3 0.603.3D1.000 купить с доставкой в Москве
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Пылесос универсальный Bosch EasyVac 3 0.603.3D1.000

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Пылесос универсальный Bosch EasyVac 3 0.603.3D1.000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос универсальный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181770
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесос универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х26
Вес, кг.
6.01

Описание товара Пылесос универсальный Bosch EasyVac 3 0.603.3D1.000

Универсальный пылесос. Пылесборник: мешок/циклонный фильтр, емкостью 2.10 л.



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Теги товара: маленькие

Отзывы о товаре Пылесос универсальный Bosch EasyVac 3 0.603.3D1.000




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесос универсальный
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный пылесос. Пылесборник: мешок/циклонный фильтр, емкостью 2.10 л.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой


Теги товара: маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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