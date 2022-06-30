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Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый купить с доставкой в Москве
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Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый

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Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 1
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 2
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 3
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 4
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 5
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 6
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 7
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 8
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 9
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 10
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 11
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 12
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 13
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 14
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 15
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 16
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 17
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 18
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 19
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 20
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 21
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 22
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 23
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 24
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 25
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 26
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 27
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 28
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 29
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 30
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 31
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 32
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 33
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 34
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 35
Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 1
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 2
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 3
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 4
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 5
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 6
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 7
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 8
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 9
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 10
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 11
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 12
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 13
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 14
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 15
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 16
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 17
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 18
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 19
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 20
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 21
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 22
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 23
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 24
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 25
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 26
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 27
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 28
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 29
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 30
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 31
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 32
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 33
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 34
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 35
  • Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 720 руб. 
Начислим 364 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640053
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый
22 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
69.3
Тип розеток
есть
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1300
Объем бака
30
Питание
от сети
Система очистки фильтра
автоматическая
Ширина, см
38.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х42х38
Вес, кг.
5

Описание товара Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый

Хозяйственный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.



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Отзывы о товаре Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
69.3
Тип розеток
есть
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1300
Объем бака
30
Питание
от сети
Система очистки фильтра
автоматическая
Ширина, см
38.2
Страна производитель
Китай
Описание
Хозяйственный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - по цене 22720 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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