Пылесос строительный Karcher WD 5 V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%15 480 руб. 30 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 574207
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
41.8
Тип розеток
нет
Мощность, Вт
1100
Объем бака
25
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Ширина, см
65.3
Габариты без упаковки
418x382x653
Длина всасывающего шланга, м
2.2
Возможность сбора жидкости
Да
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х40х40
Вес, кг.
12
Описание товара Пылесос строительный Karcher WD 5 V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый
Хозяйственный пылесос Karcher WD 5 V-25/5/22 1.628-300.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
41.8
Тип розеток
нет
Мощность, Вт
1100
Объем бака
25
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Ширина, см
65.3
Габариты без упаковки
418x382x653
Длина всасывающего шланга, м
2.2
Возможность сбора жидкости
Да
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Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Китай
Хозяйственный пылесос Karcher WD 5 V-25/5/22 1.628-300.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.
Пылесос строительный Karcher WD 5 V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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