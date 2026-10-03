Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin
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Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%24 210 руб. 38 130 руб.
В наличии
Код товара: 171993
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Загружаем...
24 210 руб. -37%
38 130 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Класс пыли
L
Мощность, Вт
2200
Объем бака
60
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок, контейнер (бак)
Тип уборки
сухая
Длина всасывающего шланга, м
4
Возможность сбора жидкости
Да
Длина сетевого кабеля
8
Диаметр всасывающего шланга, мм
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х55х47
Вес, кг.
22.56
Описание товара Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin подходит как для влажной, так и для сухой уборки. Потребляемая мощность составляет 2200 Вт. Пылесборник объемом 60 л позволит убирать большое количество мусора без его постоянной очистки.
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Теги товара: мощные
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Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Класс пыли
L
Мощность, Вт
2200
Объем бака
60
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок, контейнер (бак)
Тип уборки
сухая
Длина всасывающего шланга, м
4
Возможность сбора жидкости
Да
Длина сетевого кабеля
8
Диаметр всасывающего шланга, мм
38
Развернуть
Страна производитель
Китай
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin подходит как для влажной, так и для сухой уборки. Потребляемая мощность составляет 2200 Вт. Пылесборник объемом 60 л позволит убирать большое количество мусора без его постоянной очистки.
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Теги товара: мощные
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие
Теги товара: мощные
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - этот товар вы можете купить по цене 24210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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