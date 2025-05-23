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Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 купить с доставкой в Москве
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Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1

3 Отзывы
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Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 1
Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 2
Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 3
Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 4
Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 5
Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 6
Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 7
Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 8
Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 9
Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 10
Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 11
Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 1
  • Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 2
  • Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 3
  • Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 4
  • Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 5
  • Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 6
  • Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 7
  • Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 8
  • Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 9
  • Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 10
  • Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 11
  • Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
4 120 руб.  8 715 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267458
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1
4 120 руб. -53%
8 715 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
48
Тип розеток
нет
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
15
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
33
Длина всасывающего шланга, м
2
Возможность сбора жидкости
Да
Функция выдувания
Нет
Диаметр всасывающего шланга, мм
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х33х33
Вес, кг.
6.3

Описание товара Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1

Пылесос ЗУБР разработан специально для профессиональной сухой и влажной уборки в мастерских, офисах и квартирах. Большая мощность всасывания, компактные размеры, корпус из усиленного полиамида, малый вес и низкий уровень шума делают работу с пылесосом удобной и эффективной.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие

Отзывы о товаре Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные мешки и как мне показалось, несколько уменьшают шум пылесоса, при этом сила всасывания не изменилась, ну или почти не изменилась.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Геннадий П.

Достоинства:


Комментарий:
Когда покупал пылесос думал куплю мешок многоразовый и купил Он постоянно рвется Сейчас приобрел одноразовые правильной формы шикардос Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие мешки, держат пыль , но для объемных работ рекомендую многоразовые



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
48
Тип розеток
нет
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
15
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
33
Длина всасывающего шланга, м
2
Развернуть
Возможность сбора жидкости
Да
Функция выдувания
Нет
Диаметр всасывающего шланга, мм
32
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос ЗУБР разработан специально для профессиональной сухой и влажной уборки в мастерских, офисах и квартирах. Большая мощность всасывания, компактные размеры, корпус из усиленного полиамида, малый вес и низкий уровень шума делают работу с пылесосом удобной и эффективной.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные мешки и как мне показалось, несколько уменьшают шум пылесоса, при этом сила всасывания не изменилась, ну или почти не изменилась.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Геннадий П.

Достоинства:


Комментарий:
Когда покупал пылесос думал куплю мешок многоразовый и купил Он постоянно рвется Сейчас приобрел одноразовые правильной формы шикардос Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие мешки, держат пыль , но для объемных работ рекомендую многоразовые


Пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 - стоимость товара 4120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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