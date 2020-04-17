Top.Mail.Ru
Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 1
Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 2
Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 3
Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 4
Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 5
Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 6
Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 7
Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 8
Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 1
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 2
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 3
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 4
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 5
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 6
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 7
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 8
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733901
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Класс пыли
M
Мощность, Вт
1000
Объем бака
17
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Тип уборки
сухая и влажная
Габариты без упаковки
353х328х493 мм
Длина всасывающего шланга, м
2
Возможность сбора жидкости
Да
Возможность влажной уборки
Да
Функция выдувания
Да
Длина сетевого кабеля
4
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Розетка для электроинструмента
Нет
Страна производитель
Румыния
Размеры в упаковке, см
51х40х38
Вес, кг.
6.6

Описание товара Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый

Энергоэффективный аппарат WD 3 V-17/4/20 развивает высокую силу всасывания при низкой потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). При этом он оптимально сочетается со всасывающим шлангом и снабженной вставками насадкой для пола, благодаря чему обеспечиваются превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Этот хозяйственный пылесос, впечатляющий своей компактностью, оснащен прочным 17-литровым пластмассовым мусоросборником, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и фильтр-мешком из нетканого материала. Благодаря неразборному патронному фильтру он позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Функция выдувания значительно облегчает очистку труднодоступных мест. Для компактного хранения аппарата шланг подвешивается на моторной части, кабель – на специальном крюке, а удлинительные трубки и насадка для пола закрепляются на отбойнике. Замки Pull & Push позволяют очень легко присоединять и отсоединять мусоросборник. Рукоятка может сниматься с всасывающего шланга для прикрепления насадок непосредственно к нему. Продумана и конструкция моторной части: на ее плоскую панель могут укладываться инструменты и мелкие детали, а ручка эргономичной формы обеспечивает удобную переноску аппарата. Энергоэффективный аппарат WD 3 V-17/4/20 развивает высокую силу всасывания при низкой потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). При этом он оптимально сочетается со всасывающим шлангом и снабженной вставками насадкой для пола, благодаря чему обеспечиваются превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Этот хозяйственный пылесос, впечатляющий своей компактностью, оснащен прочным 17-литровым пластмассовым мусоросборником, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и фильтр-мешком из нетканого материала. Благодаря неразборному патронному фильтру он позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Функция выдувания значительно облегчает очистку труднодоступных мест. Для компактного хранения аппарата шланг подвешивается на моторной части, кабель – на специальном крюке, а удлинительные трубки и насадка для пола закрепляются на отбойнике. Замки Pull & Push позволяют очень легко присоединять и отсоединять мусоросборник. Рукоятка может сниматься с всасывающего шланга для прикрепления насадок непосредственно к нему. Продумана и конструкция моторной части: на ее плоскую панель могут укладываться инструменты и мелкие детали, а ручка эргономичной формы обеспечивает удобную переноску аппарата.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие

Отзывы о товаре Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Karcher
Класс пыли
M
Мощность, Вт
1000
Объем бака
17
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Тип уборки
сухая и влажная
Габариты без упаковки
353х328х493 мм
Длина всасывающего шланга, м
2
Возможность сбора жидкости
Да
Возможность влажной уборки
Да
Развернуть
Функция выдувания
Да
Длина сетевого кабеля
4
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Розетка для электроинструмента
Нет
Страна производитель
Румыния
Описание
Энергоэффективный аппарат WD 3 V-17/4/20 развивает высокую силу всасывания при низкой потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). При этом он оптимально сочетается со всасывающим шлангом и снабженной вставками насадкой для пола, благодаря чему обеспечиваются превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Этот хозяйственный пылесос, впечатляющий своей компактностью, оснащен прочным 17-литровым пластмассовым мусоросборником, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и фильтр-мешком из нетканого материала. Благодаря неразборному патронному фильтру он позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Функция выдувания значительно облегчает очистку труднодоступных мест. Для компактного хранения аппарата шланг подвешивается на моторной части, кабель – на специальном крюке, а удлинительные трубки и насадка для пола закрепляются на отбойнике. Замки Pull & Push позволяют очень легко присоединять и отсоединять мусоросборник. Рукоятка может сниматься с всасывающего шланга для прикрепления насадок непосредственно к нему. Продумана и конструкция моторной части: на ее плоскую панель могут укладываться инструменты и мелкие детали, а ручка эргономичной формы обеспечивает удобную переноску аппарата. Энергоэффективный аппарат WD 3 V-17/4/20 развивает высокую силу всасывания при низкой потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). При этом он оптимально сочетается со всасывающим шлангом и снабженной вставками насадкой для пола, благодаря чему обеспечиваются превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Этот хозяйственный пылесос, впечатляющий своей компактностью, оснащен прочным 17-литровым пластмассовым мусоросборником, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и фильтр-мешком из нетканого материала. Благодаря неразборному патронному фильтру он позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Функция выдувания значительно облегчает очистку труднодоступных мест. Для компактного хранения аппарата шланг подвешивается на моторной части, кабель – на специальном крюке, а удлинительные трубки и насадка для пола закрепляются на отбойнике. Замки Pull & Push позволяют очень легко присоединять и отсоединять мусоросборник. Рукоятка может сниматься с всасывающего шланга для прикрепления насадок непосредственно к нему. Продумана и конструкция моторной части: на ее плоскую панель могут укладываться инструменты и мелкие детали, а ручка эргономичной формы обеспечивает удобную переноску аппарата.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Строительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый - по цене 7220 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...