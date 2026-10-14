Top.Mail.Ru
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 1
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 2
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 3
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 4
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 5
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 6
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 7
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 8
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 9
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 10
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 11
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 12
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 13
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 14
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 1
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 2
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 3
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 4
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 5
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 6
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 7
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 8
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 9
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 10
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 11
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 12
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 13
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 14
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641764
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
43
Тип розеток
есть
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
15
Питание
сеть
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок, контейнер (бак)
Тип уборки
сбор влажного мусора
Ширина, см
32
Габариты без упаковки
320x320x480
Длина всасывающего шланга, м
2
Возможность влажной уборки
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х37х34
Вес, кг.
5.6

Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215

Мощная, универсальная модель подходит для уборки дома, садового, дачного участков, небольших мастерских, гаражей и автомобилей. Конструкция этой модели предусматривает как сухую, так и влажную уборку (сбор влажного мусора). Наличие функции выдува позволяет очистить участок от опавших листьев и другого мелкого мусора, а функция сбора жидкости поможет быстро избавиться от разлитой воды. Пылесборник объемом 15 литров изготовлен из качественного пластика и имеет удобные, маневренные роликовые колеса. Современный патронный HEPA фильтр защитит турбин от частиц мусора и пыли. Во время влажной уборки этот фильтр играет главную роль - является основным барьером от загрязнений, так как мешок для сбора пыли вынимается, и корпус становится емкостью для сбора жидкости.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие

Отзывы о товаре Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
43
Тип розеток
есть
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
15
Питание
сеть
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок, контейнер (бак)
Тип уборки
сбор влажного мусора
Ширина, см
32
Развернуть
Габариты без упаковки
320x320x480
Длина всасывающего шланга, м
2
Возможность влажной уборки
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная, универсальная модель подходит для уборки дома, садового, дачного участков, небольших мастерских, гаражей и автомобилей. Конструкция этой модели предусматривает как сухую, так и влажную уборку (сбор влажного мусора). Наличие функции выдува позволяет очистить участок от опавших листьев и другого мелкого мусора, а функция сбора жидкости поможет быстро избавиться от разлитой воды. Пылесборник объемом 15 литров изготовлен из качественного пластика и имеет удобные, маневренные роликовые колеса. Современный патронный HEPA фильтр защитит турбин от частиц мусора и пыли. Во время влажной уборки этот фильтр играет главную роль - является основным барьером от загрязнений, так как мешок для сбора пыли вынимается, и корпус становится емкостью для сбора жидкости.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...