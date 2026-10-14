Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215
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Характеристики
Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215
Мощная, универсальная модель подходит для уборки дома, садового, дачного участков, небольших мастерских, гаражей и автомобилей. Конструкция этой модели предусматривает как сухую, так и влажную уборку (сбор влажного мусора). Наличие функции выдува позволяет очистить участок от опавших листьев и другого мелкого мусора, а функция сбора жидкости поможет быстро избавиться от разлитой воды. Пылесборник объемом 15 литров изготовлен из качественного пластика и имеет удобные, маневренные роликовые колеса. Современный патронный HEPA фильтр защитит турбин от частиц мусора и пыли. Во время влажной уборки этот фильтр играет главную роль - является основным барьером от загрязнений, так как мешок для сбора пыли вынимается, и корпус становится емкостью для сбора жидкости.
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