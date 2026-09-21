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Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий купить с доставкой в Москве
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Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий

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Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 1
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 2
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 3
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 4
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 5
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 6
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 7
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 8
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 9
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 10
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 11
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 12
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 13
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 14
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 15
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 16
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 17
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 18
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 19
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 20
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 1
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 2
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 3
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 4
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 5
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 6
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 7
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 8
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 9
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 10
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 11
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 12
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 13
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 14
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 15
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 16
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 17
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 18
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 19
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 20
  • Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710723
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Характеристики

Бренд
BORT
Высота, см
48
Тип розеток
есть
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
20
Питание
сеть
Система очистки фильтра
полуавтоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сухая, влажная
Ширина, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х38
Вес, кг.
7.8

Описание товара Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий

Пылесос BORT BSS-1220-M – мощный и компактный помощник для профессиональной уборки. Профессиональный строительный пылесос BORT BSS-1220-M – это удобное и эффективное решение для уборки строительного мусора, а также сбора сухих и влажных загрязнений. Благодаря мощному двигателю 1200 Вт и силе всасывания 23 000 Па, пылесос легко справляется даже с крупным мусором, а полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивает стабильную производительность при длительной работе.



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Теги товара: с влажной уборкой

Отзывы о товаре Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий




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Характеристики
Бренд
BORT
Высота, см
48
Тип розеток
есть
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
20
Питание
сеть
Система очистки фильтра
полуавтоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сухая, влажная
Ширина, см
38
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос BORT BSS-1220-M – мощный и компактный помощник для профессиональной уборки. Профессиональный строительный пылесос BORT BSS-1220-M – это удобное и эффективное решение для уборки строительного мусора, а также сбора сухих и влажных загрязнений. Благодаря мощному двигателю 1200 Вт и силе всасывания 23 000 Па, пылесос легко справляется даже с крупным мусором, а полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивает стабильную производительность при длительной работе.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, маленькие


Теги товара: с влажной уборкой
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Доставка
Отзывы


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