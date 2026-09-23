Top.Mail.Ru
Строительный пылесос Hyundai HYV 3013 1300Вт (уборка: сухая/влажная/сбор воды) черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Строительный пылесос Hyundai HYV 3013 1300Вт (уборка: сухая/влажная/сбор воды) черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Строительный пылесос Hyundai HYV 3013 1300Вт (уборка: сухая/влажная/сбор воды) черный - фото 1
Строительный пылесос Hyundai HYV 3013 1300Вт (уборка: сухая/влажная/сбор воды) черный - фото 2
Строительный пылесос Hyundai HYV 3013 1300Вт (уборка: сухая/влажная/сбор воды) черный - фото 3
Строительный пылесос Hyundai HYV 3013 1300Вт (уборка: сухая/влажная/сбор воды) черный - фото 4
Строительный пылесос Hyundai HYV 3013 1300Вт (уборка: сухая/влажная/сбор воды) черный - фото 5
Строительный пылесос Hyundai HYV 3013 1300Вт (уборка: сухая/влажная/сбор воды) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Строительный пылесос Hyundai HYV 3013 1300Вт (уборка: сухая/влажная/сбор воды) черный - фото 1
  • Строительный пылесос Hyundai HYV 3013 1300Вт (уборка: сухая/влажная/сбор воды) черный - фото 2
  • Строительный пылесос Hyundai HYV 3013 1300Вт (уборка: сухая/влажная/сбор воды) черный - фото 3
  • Строительный пылесос Hyundai HYV 3013 1300Вт (уборка: сухая/влажная/сбор воды) черный - фото 4
  • Строительный пылесос Hyundai HYV 3013 1300Вт (уборка: сухая/влажная/сбор воды) черный - фото 5
  • Строительный пылесос Hyundai HYV 3013 1300Вт (уборка: сухая/влажная/сбор воды) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733899
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1300
Объем бака
30
Питание
сеть
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок/контейнер
Тип уборки
сухая
Габариты без упаковки
360 x 570 x 360 мм
Длина всасывающего шланга, м
3
Возможность сбора жидкости
Да
Возможность работы без мешка
Да
Длина сетевого кабеля
3
Диаметр всасывающего шланга, мм
40
Розетка для электроинструмента
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х36х36
Вес, кг.
7.5

Описание товара Строительный пылесос Hyundai HYV 3013 1300Вт (уборка: сухая/влажная/сбор воды) черный

Электрический пылесос HYUNDAI представляет собой мощное устройство для сухой и влажной уборки помещений. Устройство снабжено различными фильтрами и аксессуарами для разных типов уборки. Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией и соблюдать все меры предосторожности, включая правильное подключение и отключение устройства от электросети, использование подходящих фильтров и защиту от попадания воды внутрь устройства. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению устройства или травмам. Электрический пылесос HYUNDAI для сухой и влажной уборки помещений Оборудован различными фильтрами, включая НЕРА (картриджный) фильтр Комплектация включает одноразовый фильтр-мешок Имеет вакуумное и воздуходувное отверстия В комплекте насадки: для пола, мягкой мебели, щелевая, круглая с ворсом Предусмотрена кнопка системы очистки НЕРА-фильтра Резервуар для пыли с удобным сливным отверстием Подключение электроинструмента через встроенную розетку синхронизации Удобное перемещение благодаря держателю роликов и роликам



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие

Отзывы о товаре Строительный пылесос Hyundai HYV 3013 1300Вт (уборка: сухая/влажная/сбор воды) черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1300
Объем бака
30
Питание
сеть
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок/контейнер
Тип уборки
сухая
Габариты без упаковки
360 x 570 x 360 мм
Длина всасывающего шланга, м
3
Возможность сбора жидкости
Да
Развернуть
Возможность работы без мешка
Да
Длина сетевого кабеля
3
Диаметр всасывающего шланга, мм
40
Розетка для электроинструмента
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический пылесос HYUNDAI представляет собой мощное устройство для сухой и влажной уборки помещений. Устройство снабжено различными фильтрами и аксессуарами для разных типов уборки. Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией и соблюдать все меры предосторожности, включая правильное подключение и отключение устройства от электросети, использование подходящих фильтров и защиту от попадания воды внутрь устройства. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению устройства или травмам. Электрический пылесос HYUNDAI для сухой и влажной уборки помещений Оборудован различными фильтрами, включая НЕРА (картриджный) фильтр Комплектация включает одноразовый фильтр-мешок Имеет вакуумное и воздуходувное отверстия В комплекте насадки: для пола, мягкой мебели, щелевая, круглая с ворсом Предусмотрена кнопка системы очистки НЕРА-фильтра Резервуар для пыли с удобным сливным отверстием Подключение электроинструмента через встроенную розетку синхронизации Удобное перемещение благодаря держателю роликов и роликам


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Строительный пылесос Hyundai HYV 3013 1300Вт (уборка: сухая/влажная/сбор воды) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...