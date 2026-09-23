Строительный пылесос Hyundai HYV 3013 1300Вт (уборка: сухая/влажная/сбор воды) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Строительный пылесос Hyundai HYV 3013 1300Вт (уборка: сухая/влажная/сбор воды) черный
Электрический пылесос HYUNDAI представляет собой мощное устройство для сухой и влажной уборки помещений. Устройство снабжено различными фильтрами и аксессуарами для разных типов уборки. Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией и соблюдать все меры предосторожности, включая правильное подключение и отключение устройства от электросети, использование подходящих фильтров и защиту от попадания воды внутрь устройства. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению устройства или травмам. Электрический пылесос HYUNDAI для сухой и влажной уборки помещений Оборудован различными фильтрами, включая НЕРА (картриджный) фильтр Комплектация включает одноразовый фильтр-мешок Имеет вакуумное и воздуходувное отверстия В комплекте насадки: для пола, мягкой мебели, щелевая, круглая с ворсом Предусмотрена кнопка системы очистки НЕРА-фильтра Резервуар для пыли с удобным сливным отверстием Подключение электроинструмента через встроенную розетку синхронизации Удобное перемещение благодаря держателю роликов и роликам
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