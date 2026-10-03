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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO купить с доставкой в Москве
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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO

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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 1
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 2
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 3
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 4
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 5
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 6
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 7
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 8
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 9
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 10
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 1
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 2
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 3
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 4
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 5
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 6
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 7
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 8
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 9
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 10
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641768
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
57.5
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
30
Питание
сеть
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сбор влажного мусора
Ширина, см
35.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х36х33
Вес, кг.
6

Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO

Этот надежный и мощный пылесос станет вашим незаменимым помощником в борьбе с пылью и грязью в вашем частном доме или мастерской. Одной из примечательных особенностей пылесоса является байпасный мотор. Это означает, что рабочий горячий воздух не проходит через мотор, охлаждение мотора происходит извне дополнительными турбинами, что обеспечивает его длительную и надежную работу. Также у пылесоса есть функция съемной воздуходувки, которая позволяет использовать его для задач, связанных с сдуванием пыли, мусора или листвы. Производительность данного пылесоса 1200 ватт и давление 20 кПа позволяют справиться с самыми сложными загрязнениями. Благодаря мощному мотору, пылесос обеспечивает высокую вакуумную силу и отличную эффективность при сборе пыли и мусора. Вместительный объем металлического бака на 30 литров позволяет выполнять уборку длительное время, не отвлекаясь на частую смену пылесборника. Также пылесос оснащен функцией сбора жидкости, что делает его еще более универсальным инструментом в хозяйстве. Больше не нужно беспокоиться о пролитых жидкостях - пылесос с легкостью очистит любую поверхность. Одной из особенностей модели BORT BSS-1230-DUO является его класс пыли, который составляет L. Это означает, что пылесос эффективно фильтрует воздух и задерживает даже самые мельчайшие частицы строительной пыли, вредных веществ и аллергенов.



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Отзывы о товаре Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
57.5
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
30
Питание
сеть
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сбор влажного мусора
Ширина, см
35.8
Страна производитель
Китай
Описание
Этот надежный и мощный пылесос станет вашим незаменимым помощником в борьбе с пылью и грязью в вашем частном доме или мастерской. Одной из примечательных особенностей пылесоса является байпасный мотор. Это означает, что рабочий горячий воздух не проходит через мотор, охлаждение мотора происходит извне дополнительными турбинами, что обеспечивает его длительную и надежную работу. Также у пылесоса есть функция съемной воздуходувки, которая позволяет использовать его для задач, связанных с сдуванием пыли, мусора или листвы. Производительность данного пылесоса 1200 ватт и давление 20 кПа позволяют справиться с самыми сложными загрязнениями. Благодаря мощному мотору, пылесос обеспечивает высокую вакуумную силу и отличную эффективность при сборе пыли и мусора. Вместительный объем металлического бака на 30 литров позволяет выполнять уборку длительное время, не отвлекаясь на частую смену пылесборника. Также пылесос оснащен функцией сбора жидкости, что делает его еще более универсальным инструментом в хозяйстве. Больше не нужно беспокоиться о пролитых жидкостях - пылесос с легкостью очистит любую поверхность. Одной из особенностей модели BORT BSS-1230-DUO является его класс пыли, который составляет L. Это означает, что пылесос эффективно фильтрует воздух и задерживает даже самые мельчайшие частицы строительной пыли, вредных веществ и аллергенов.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
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