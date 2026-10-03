Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO
Этот надежный и мощный пылесос станет вашим незаменимым помощником в борьбе с пылью и грязью в вашем частном доме или мастерской. Одной из примечательных особенностей пылесоса является байпасный мотор. Это означает, что рабочий горячий воздух не проходит через мотор, охлаждение мотора происходит извне дополнительными турбинами, что обеспечивает его длительную и надежную работу. Также у пылесоса есть функция съемной воздуходувки, которая позволяет использовать его для задач, связанных с сдуванием пыли, мусора или листвы. Производительность данного пылесоса 1200 ватт и давление 20 кПа позволяют справиться с самыми сложными загрязнениями. Благодаря мощному мотору, пылесос обеспечивает высокую вакуумную силу и отличную эффективность при сборе пыли и мусора. Вместительный объем металлического бака на 30 литров позволяет выполнять уборку длительное время, не отвлекаясь на частую смену пылесборника. Также пылесос оснащен функцией сбора жидкости, что делает его еще более универсальным инструментом в хозяйстве. Больше не нужно беспокоиться о пролитых жидкостях - пылесос с легкостью очистит любую поверхность. Одной из особенностей модели BORT BSS-1230-DUO является его класс пыли, который составляет L. Это означает, что пылесос эффективно фильтрует воздух и задерживает даже самые мельчайшие частицы строительной пыли, вредных веществ и аллергенов.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 510 руб.2628 руб. в СплитСтроительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт же...
-
В наличииЦена 10 780 руб.2695 руб. в СплитСтроительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: су...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитПылесос строительный Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1000Вт (уборка: ...
-
В наличииЦена 11 250 руб.2813 руб. в СплитПылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220 BLACK
-
В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитПылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1530 BLACK
-
В наличииЦена 12 490 руб. 16 000 руб.3123 руб. в СплитПылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1620-STORM
-
В наличииЦена 13 190 руб.3298 руб. в СплитПылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM
-
В наличииЦена 13 320 руб.3330 руб. в СплитПылесос универсальный Bosch UniversalVac 15 0.603.3D1.100
-
В наличииЦена 13 590 руб.3398 руб. в СплитСтроительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA 750Вт (уборка: сухая/влаж...
-
В наличииЦена 13 890 руб.3473 руб. в СплитПылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1630-STORM
-
В наличииЦена 14 780 руб.3695 руб. в СплитСтроительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: су...
-
В наличииЦена 15 330 руб.3833 руб. в СплитСтроительный пылесос DeWalt DXV30SPTA 1150Вт (уборка: сухая/сбор...
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Отзывы о товаре Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1230-DUO