Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM
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Характеристики
Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM
Пылесос для сухой и влажной уборки BORT BSS-2460-STORM - это высокопроизводительное устройство, оснащенное двумя байпасными моторами, суммарной мощностью 2400Вт, что позволяет достичь максимальной производительности, объема всасываемого воздуха и эффективности уборки. Одной из важных особенностей этого пылесоса является его очень большой бак объемом 60 литров. Это означает, что можно осуществлять длительные сеансы уборки, не беспокоясь о частой замене мешков или опустошении контейнера для сбора мусора. Кроме того, наличие сливного отверстия упрощает процесс слива бака с грязной водой. Длинный шланг 4 метра и длинный кабель 8 метров позволяют удобно перемещаться и осуществлять уборку в любых уголках помещения без необходимости постоянного переключения розеток. Очень важным параметром для оценки эффективности пылесоса является его расход воздуха, который в данной модели составляет 205 литров в секунду. Это говорит о том, что пылесос BORT BSS-2460-STORM обладает высокой мощностью и скоростью всасывания и может справляться с самыми большими объемами мусора. Благодаря полуавтоматической очистке фильтра, можно поддерживать высокую производительность пылесоса без необходимости постоянной замены и чистки фильтра. Металлические защелки бака обеспечивают надежное закрепление и предотвращают его случайное раскрытие во время работы. Пылесос оснащен антистатической цепочкой, что делает его безопасным и надежным в использовании.
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Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Достоинства:
Комментарий:
Думал большие колеса преимущество Оказалось наоборот Они не такие маневренные Звук при выключении в конце Совсем нездоровый Упаковочную коробку можно было бы больше сделать Второй раз уже не залезет
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен быстро. Все работает, полный комплект рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Оптимальный вариант, на мой взгляд. Корпус , бак , пластик качественные. Сосет отлично. Пришел с многоразовым мешком. Шланг длинный но фуфлыжный . Трубки ч******. Кабель хороший. Розетка работает. Шумит как домашний не более. За эту цену отличный агрегат.
Достоинства:
Комментарий:
получил,протестировал,всё понравилось.продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
качество сборки отличное,шланг 3 м.очень удобно,кнопка очистки фильтра,да и сосёт здорово
Достоинства:
Комментарий:
Очень неплохо, не совсем удобно, нет смотки кабеля, но для такого монстра это скорее норма, сила всасывания полностью удовлетворяет, керхеры современные уже не торт, проигрывают, сплошной пластик, здесь норм. железо..... Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пылесос отличный. работает совместно с циклоном. подключил к циркулярному станку со стружкой справляется на все 100
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос опробовал на ковролине и ламинате, тяга нормальная. Для строительства заказал циклон и доп. фильтр с защитным мешком. Как все проверю на стройке, дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся пылесосом уже около года, довольны очень. Во время стройки помощник номер 1!! Только сразу покупайте мешок, что идеи в комплекте совсем не годный.
Достоинства:
Комментарий:
пылесос супер, мешок многоразовый положили!!! остальное в комплекте!!! спасибо продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Слышпал отзывы об этой модели, долго думал и все-таки решился. Пылесос оказался гигантскиим, но не слишком тяжелым. Пока только собрплээал и попробовал запустить. Мощность приличная, два мотора. Проверим его в работе.
Достоинства:
Комментарий:
большой, серьезный аппарат. приобретен для автомойки. сегодня 2 автомобиля пропылесосили, разница с одномоторным огромная.
Отзывы о товаре Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM
Достоинства:
Комментарий:
Думал большие колеса преимущество Оказалось наоборот Они не такие маневренные Звук при выключении в конце Совсем нездоровый Упаковочную коробку можно было бы больше сделать Второй раз уже не залезет
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен быстро. Все работает, полный комплект рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Оптимальный вариант, на мой взгляд. Корпус , бак , пластик качественные. Сосет отлично. Пришел с многоразовым мешком. Шланг длинный но фуфлыжный . Трубки ч******. Кабель хороший. Розетка работает. Шумит как домашний не более. За эту цену отличный агрегат.
Достоинства:
Комментарий:
получил,протестировал,всё понравилось.продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
качество сборки отличное,шланг 3 м.очень удобно,кнопка очистки фильтра,да и сосёт здорово
Достоинства:
Комментарий:
Очень неплохо, не совсем удобно, нет смотки кабеля, но для такого монстра это скорее норма, сила всасывания полностью удовлетворяет, керхеры современные уже не торт, проигрывают, сплошной пластик, здесь норм. железо..... Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пылесос отличный. работает совместно с циклоном. подключил к циркулярному станку со стружкой справляется на все 100
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос опробовал на ковролине и ламинате, тяга нормальная. Для строительства заказал циклон и доп. фильтр с защитным мешком. Как все проверю на стройке, дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся пылесосом уже около года, довольны очень. Во время стройки помощник номер 1!! Только сразу покупайте мешок, что идеи в комплекте совсем не годный.
Достоинства:
Комментарий:
пылесос супер, мешок многоразовый положили!!! остальное в комплекте!!! спасибо продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Слышпал отзывы об этой модели, долго думал и все-таки решился. Пылесос оказался гигантскиим, но не слишком тяжелым. Пока только собрплээал и попробовал запустить. Мощность приличная, два мотора. Проверим его в работе.
Достоинства:
Комментарий:
большой, серьезный аппарат. приобретен для автомойки. сегодня 2 автомобиля пропылесосили, разница с одномоторным огромная.