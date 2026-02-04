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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM купить с доставкой в Москве
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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM

12 Отзывы
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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 1
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 2
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 3
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 4
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 5
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 6
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 7
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 8
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 9
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 10
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 1
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 2
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 3
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 4
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 5
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 6
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 7
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 8
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 9
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 10
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
19 330 руб.  30 710 руб. 
Начислим 310 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641760
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM
19 330 руб. -37%
30 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
77
Класс пыли
L
Мощность, Вт
2400
Объем бака
60
Питание
сеть
Система очистки фильтра
полуавтоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сбор влажного мусора
Ширина, см
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х50х45
Вес, кг.
14

Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM

Пылесос для сухой и влажной уборки BORT BSS-2460-STORM - это высокопроизводительное устройство, оснащенное двумя байпасными моторами, суммарной мощностью 2400Вт, что позволяет достичь максимальной производительности, объема всасываемого воздуха и эффективности уборки. Одной из важных особенностей этого пылесоса является его очень большой бак объемом 60 литров. Это означает, что можно осуществлять длительные сеансы уборки, не беспокоясь о частой замене мешков или опустошении контейнера для сбора мусора. Кроме того, наличие сливного отверстия упрощает процесс слива бака с грязной водой. Длинный шланг 4 метра и длинный кабель 8 метров позволяют удобно перемещаться и осуществлять уборку в любых уголках помещения без необходимости постоянного переключения розеток. Очень важным параметром для оценки эффективности пылесоса является его расход воздуха, который в данной модели составляет 205 литров в секунду. Это говорит о том, что пылесос BORT BSS-2460-STORM обладает высокой мощностью и скоростью всасывания и может справляться с самыми большими объемами мусора. Благодаря полуавтоматической очистке фильтра, можно поддерживать высокую производительность пылесоса без необходимости постоянной замены и чистки фильтра. Металлические защелки бака обеспечивают надежное закрепление и предотвращают его случайное раскрытие во время работы. Пылесос оснащен антистатической цепочкой, что делает его безопасным и надежным в использовании.



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Отзывы о товаре Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM

Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
Думал большие колеса преимущество Оказалось наоборот Они не такие маневренные Звук при выключении в конце Совсем нездоровый Упаковочную коробку можно было бы больше сделать Второй раз уже не залезет
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Нина А.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен быстро. Все работает, полный комплект рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Тигран М.

Достоинства:


Комментарий:
Оптимальный вариант, на мой взгляд. Корпус , бак , пластик качественные. Сосет отлично. Пришел с многоразовым мешком. Шланг длинный но фуфлыжный . Трубки ч******. Кабель хороший. Розетка работает. Шумит как домашний не более. За эту цену отличный агрегат.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Субочев Д.

Достоинства:


Комментарий:
получил,протестировал,всё понравилось.продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
ден

Достоинства:


Комментарий:
качество сборки отличное,шланг 3 м.очень удобно,кнопка очистки фильтра,да и сосёт здорово
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Даниил А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень неплохо, не совсем удобно, нет смотки кабеля, но для такого монстра это скорее норма, сила всасывания полностью удовлетворяет, керхеры современные уже не торт, проигрывают, сплошной пластик, здесь норм. железо..... Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
пылесос отличный. работает совместно с циклоном. подключил к циркулярному станку со стружкой справляется на все 100
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Максим Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос опробовал на ковролине и ламинате, тяга нормальная. Для строительства заказал циклон и доп. фильтр с защитным мешком. Как все проверю на стройке, дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Светлана Е.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся пылесосом уже около года, довольны очень. Во время стройки помощник номер 1!! Только сразу покупайте мешок, что идеи в комплекте совсем не годный.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
пылесос супер, мешок многоразовый положили!!! остальное в комплекте!!! спасибо продавцу!!!
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Слышпал отзывы об этой модели, долго думал и все-таки решился. Пылесос оказался гигантскиим, но не слишком тяжелым. Пока только собрплээал и попробовал запустить. Мощность приличная, два мотора. Проверим его в работе.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
большой, серьезный аппарат. приобретен для автомойки. сегодня 2 автомобиля пропылесосили, разница с одномоторным огромная.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
77
Класс пыли
L
Мощность, Вт
2400
Объем бака
60
Питание
сеть
Система очистки фильтра
полуавтоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сбор влажного мусора
Ширина, см
50
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос для сухой и влажной уборки BORT BSS-2460-STORM - это высокопроизводительное устройство, оснащенное двумя байпасными моторами, суммарной мощностью 2400Вт, что позволяет достичь максимальной производительности, объема всасываемого воздуха и эффективности уборки. Одной из важных особенностей этого пылесоса является его очень большой бак объемом 60 литров. Это означает, что можно осуществлять длительные сеансы уборки, не беспокоясь о частой замене мешков или опустошении контейнера для сбора мусора. Кроме того, наличие сливного отверстия упрощает процесс слива бака с грязной водой. Длинный шланг 4 метра и длинный кабель 8 метров позволяют удобно перемещаться и осуществлять уборку в любых уголках помещения без необходимости постоянного переключения розеток. Очень важным параметром для оценки эффективности пылесоса является его расход воздуха, который в данной модели составляет 205 литров в секунду. Это говорит о том, что пылесос BORT BSS-2460-STORM обладает высокой мощностью и скоростью всасывания и может справляться с самыми большими объемами мусора. Благодаря полуавтоматической очистке фильтра, можно поддерживать высокую производительность пылесоса без необходимости постоянной замены и чистки фильтра. Металлические защелки бака обеспечивают надежное закрепление и предотвращают его случайное раскрытие во время работы. Пылесос оснащен антистатической цепочкой, что делает его безопасным и надежным в использовании.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
Думал большие колеса преимущество Оказалось наоборот Они не такие маневренные Звук при выключении в конце Совсем нездоровый Упаковочную коробку можно было бы больше сделать Второй раз уже не залезет
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Нина А.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен быстро. Все работает, полный комплект рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Тигран М.

Достоинства:


Комментарий:
Оптимальный вариант, на мой взгляд. Корпус , бак , пластик качественные. Сосет отлично. Пришел с многоразовым мешком. Шланг длинный но фуфлыжный . Трубки ч******. Кабель хороший. Розетка работает. Шумит как домашний не более. За эту цену отличный агрегат.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Субочев Д.

Достоинства:


Комментарий:
получил,протестировал,всё понравилось.продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
ден

Достоинства:


Комментарий:
качество сборки отличное,шланг 3 м.очень удобно,кнопка очистки фильтра,да и сосёт здорово
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Даниил А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень неплохо, не совсем удобно, нет смотки кабеля, но для такого монстра это скорее норма, сила всасывания полностью удовлетворяет, керхеры современные уже не торт, проигрывают, сплошной пластик, здесь норм. железо..... Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
пылесос отличный. работает совместно с циклоном. подключил к циркулярному станку со стружкой справляется на все 100
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Максим Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос опробовал на ковролине и ламинате, тяга нормальная. Для строительства заказал циклон и доп. фильтр с защитным мешком. Как все проверю на стройке, дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Светлана Е.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся пылесосом уже около года, довольны очень. Во время стройки помощник номер 1!! Только сразу покупайте мешок, что идеи в комплекте совсем не годный.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
пылесос супер, мешок многоразовый положили!!! остальное в комплекте!!! спасибо продавцу!!!
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Слышпал отзывы об этой модели, долго думал и все-таки решился. Пылесос оказался гигантскиим, но не слишком тяжелым. Пока только собрплээал и попробовал запустить. Мощность приличная, два мотора. Проверим его в работе.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
большой, серьезный аппарат. приобретен для автомойки. сегодня 2 автомобиля пропылесосили, разница с одномоторным огромная.


Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM - купить по цене 19330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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