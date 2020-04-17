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Пылесос строительный Karcher WD 3 S V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый купить с доставкой в Москве
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Пылесос строительный Karcher WD 3 S V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый

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Пылесос строительный Karcher WD 3 S V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 1
Пылесос строительный Karcher WD 3 S V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 2
Пылесос строительный Karcher WD 3 S V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 3
Пылесос строительный Karcher WD 3 S V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 4
Пылесос строительный Karcher WD 3 S V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Пылесос строительный Karcher WD 3 S V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 1
  • Пылесос строительный Karcher WD 3 S V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 2
  • Пылесос строительный Karcher WD 3 S V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 3
  • Пылесос строительный Karcher WD 3 S V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 4
  • Пылесос строительный Karcher WD 3 S V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 940 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574204
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пылесос строительный Karcher WD 3 S V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый
8 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
49.3
Тип розеток
нет
Мощность, Вт
1000
Объем бака
17
Питание
сеть
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок, контейнер (бак)
Тип уборки
сухая
Ширина, см
35.3
Габариты без упаковки
353x328x493
Длина всасывающего шланга, м
2
Возможность сбора жидкости
Да
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Румыния
Размеры в упаковке, см
51х39х38
Вес, кг.
5

Описание товара Пылесос строительный Karcher WD 3 S V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый

Хозяйственный пылесос Karcher WD 3 S V-17/4/20 1.628-135.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.



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Отзывы о товаре Пылесос строительный Karcher WD 3 S V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
49.3
Тип розеток
нет
Мощность, Вт
1000
Объем бака
17
Питание
сеть
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок, контейнер (бак)
Тип уборки
сухая
Ширина, см
35.3
Габариты без упаковки
353x328x493
Развернуть
Длина всасывающего шланга, м
2
Возможность сбора жидкости
Да
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Румыния
Описание
Хозяйственный пылесос Karcher WD 3 S V-17/4/20 1.628-135.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос строительный Karcher WD 3 S V-17/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - данный товар вы можете купить по цене 8940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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