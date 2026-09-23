Строительный пылесос DeWalt DXV23PLPTA 1150Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733893
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Характеристики
Бренд
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1150
Объем бака
23
Тип пылесборника
мешок/контейнер
Тип уборки
сухая и влажная, сбор влажного мусора
Длина всасывающего шланга, м
48
Диаметр всасывающего шланга, мм
48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х45
Вес, кг.
9.5
Описание товара Строительный пылесос DeWalt DXV23PLPTA 1150Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый
Промышленный пылесос с функцией выдува DEWАLТ. Если вам предстоит ремонт или демонтаж, и вы хотите быстро избавиться от строительной пыли, то, пылесос заметно облегчит уборку. Это надежный агрегат, который обеспечит чистоту и порядок после работы в помещении и на улице. Благодаря мощно
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
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Бренд
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1150
Объем бака
23
Тип пылесборника
мешок/контейнер
Тип уборки
сухая и влажная, сбор влажного мусора
Длина всасывающего шланга, м
48
Диаметр всасывающего шланга, мм
48
Страна производитель
Китай
Промышленный пылесос с функцией выдува DEWАLТ. Если вам предстоит ремонт или демонтаж, и вы хотите быстро избавиться от строительной пыли, то, пылесос заметно облегчит уборку. Это надежный агрегат, который обеспечит чистоту и порядок после работы в помещении и на улице. Благодаря мощно
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Строительный пылесос DeWalt DXV23PLPTA 1150Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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