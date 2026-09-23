Top.Mail.Ru
Строительный пылесос DeWalt DXV23PLPTA 1150Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Строительный пылесос DeWalt DXV23PLPTA 1150Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Строительный пылесос DeWalt DXV23PLPTA 1150Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый - фото 1
Строительный пылесос DeWalt DXV23PLPTA 1150Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый - фото 2
Строительный пылесос DeWalt DXV23PLPTA 1150Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый - фото 3
Строительный пылесос DeWalt DXV23PLPTA 1150Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый - фото 4
Строительный пылесос DeWalt DXV23PLPTA 1150Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Строительный пылесос DeWalt DXV23PLPTA 1150Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый - фото 1
  • Строительный пылесос DeWalt DXV23PLPTA 1150Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый - фото 2
  • Строительный пылесос DeWalt DXV23PLPTA 1150Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый - фото 3
  • Строительный пылесос DeWalt DXV23PLPTA 1150Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый - фото 4
  • Строительный пылесос DeWalt DXV23PLPTA 1150Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733893
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
deWalt
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1150
Объем бака
23
Тип пылесборника
мешок/контейнер
Тип уборки
сухая и влажная, сбор влажного мусора
Длина всасывающего шланга, м
48
Диаметр всасывающего шланга, мм
48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х45
Вес, кг.
9.5

Описание товара Строительный пылесос DeWalt DXV23PLPTA 1150Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый

Промышленный пылесос с функцией выдува DEWАLТ. Если вам предстоит ремонт или демонтаж, и вы хотите быстро избавиться от строительной пыли, то, пылесос заметно облегчит уборку. Это надежный агрегат, который обеспечит чистоту и порядок после работы в помещении и на улице. Благодаря мощно



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие

Отзывы о товаре Строительный пылесос DeWalt DXV23PLPTA 1150Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
deWalt
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1150
Объем бака
23
Тип пылесборника
мешок/контейнер
Тип уборки
сухая и влажная, сбор влажного мусора
Длина всасывающего шланга, м
48
Диаметр всасывающего шланга, мм
48
Страна производитель
Китай
Описание
Промышленный пылесос с функцией выдува DEWАLТ. Если вам предстоит ремонт или демонтаж, и вы хотите быстро избавиться от строительной пыли, то, пылесос заметно облегчит уборку. Это надежный агрегат, который обеспечит чистоту и порядок после работы в помещении и на улице. Благодаря мощно


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Строительный пылесос DeWalt DXV23PLPTA 1150Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...