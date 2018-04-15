Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый
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Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 574203
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
32.8
Тип розеток
нет
Мощность, Вт
1000
Объем бака
15
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
43.1
Габариты без упаковки
328х353х431
Длина всасывающего шланга, м
1.8
Возможность сбора жидкости
Да
Функция выдувания
Нет
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х38
Вес, кг.
6.2
Описание товара Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый
Хозяйственный пылесос Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1.628-050.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой
Теги товара: маленькие
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Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
32.8
Тип розеток
нет
Мощность, Вт
1000
Объем бака
15
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
43.1
Габариты без упаковки
328х353х431
Длина всасывающего шланга, м
1.8
Развернуть
Возможность сбора жидкости
Да
Функция выдувания
Нет
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Китай
Хозяйственный пылесос Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1.628-050.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой
Теги товара: маленькие
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой
Теги товара: маленькие
Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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