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Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый купить с доставкой в Москве
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Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый

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Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 1
Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 2
Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 3
Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 4
Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 5
Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 6
Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 7
Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 8
Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 9
Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 10
Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос строительный
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 1
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 2
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 3
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 4
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 5
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 6
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 7
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 8
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 9
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 10
  • Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 970 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345757
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый
5 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пылесос строительный
Высота, см
45
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1400
Объем бака
20
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
36
Длина всасывающего шланга, м
3
Возможность сбора жидкости
Да
Возможность работы без мешка
Да
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х36
Вес, кг.
7.6

Описание товара Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый

Строительный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3 обладает мощностью 1400 Вт и эффективен для любого типа уборки, в том числе, и для влажной. Прибор использует бак объемом 20 л. Он выполнен из нержавеющей стали, поэтому характеризуется механической и коррозийной устойчивостью. Особенность пылесоса в поддержке сбора жидкости, что делает его универсальным. Благодаря герметичности корпуса Зубр ПУ-20-1400 М3 и надежному мощному двигателю прибор демонстрирует высокую силу всасывания. Защиту двигателя от пыли и чистоту уборки обеспечивает НЕРА-фильтр для тонкой очистки воздуха. Для уборки территорий и удаления пыли в местах с трудным доступом будет полезной функция выдувания.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие


Теги товара: мощные

Отзывы о товаре Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый

Источник: Яндекс Маркет
13.11.2023
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
В комплекте есть многоразовый мешок под мусор, очень удобно



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пылесос строительный
Высота, см
45
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1400
Объем бака
20
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
36
Длина всасывающего шланга, м
3
Развернуть
Возможность сбора жидкости
Да
Возможность работы без мешка
Да
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
32
Страна производитель
Китай
Описание
Строительный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3 обладает мощностью 1400 Вт и эффективен для любого типа уборки, в том числе, и для влажной. Прибор использует бак объемом 20 л. Он выполнен из нержавеющей стали, поэтому характеризуется механической и коррозийной устойчивостью. Особенность пылесоса в поддержке сбора жидкости, что делает его универсальным. Благодаря герметичности корпуса Зубр ПУ-20-1400 М3 и надежному мощному двигателю прибор демонстрирует высокую силу всасывания. Защиту двигателя от пыли и чистоту уборки обеспечивает НЕРА-фильтр для тонкой очистки воздуха. Для уборки территорий и удаления пыли в местах с трудным доступом будет полезной функция выдувания.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие


Теги товара: мощные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2023
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
В комплекте есть многоразовый мешок под мусор, очень удобно


Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый – стоимость товара 5970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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