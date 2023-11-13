Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос строительный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 970 руб.
В наличии
Код товара: 345757
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 970 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос строительный
Высота, см
45
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1400
Объем бака
20
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
36
Длина всасывающего шланга, м
3
Возможность сбора жидкости
Да
Возможность работы без мешка
Да
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х36
Вес, кг.
7.6
Описание товара Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый
Строительный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3 обладает мощностью 1400 Вт и эффективен для любого типа уборки, в том числе, и для влажной. Прибор использует бак объемом 20 л. Он выполнен из нержавеющей стали, поэтому характеризуется механической и коррозийной устойчивостью. Особенность пылесоса в поддержке сбора жидкости, что делает его универсальным. Благодаря герметичности корпуса Зубр ПУ-20-1400 М3 и надежному мощному двигателю прибор демонстрирует высокую силу всасывания. Защиту двигателя от пыли и чистоту уборки обеспечивает НЕРА-фильтр для тонкой очистки воздуха. Для уборки территорий и удаления пыли в местах с трудным доступом будет полезной функция выдувания.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие
Теги товара: мощные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 880 руб.1470 руб. в СплитПылесос строительный DENZEL 28202, RVC20, 1400 Вт, бак 20 л, шла...
-
В наличииЦена 6 300 руб. 10 040 руб.1575 руб. в СплитПылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215-P
-
В наличииЦена 6 500 руб.1625 руб. в СплитПылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шла...
-
В наличии БесплатноЦена 6 780 руб. 14 033 руб.1695 руб. в СплитСтроительный пылесос Bort BSS-1220-Pro
-
В наличииЦена 6 780 руб.1695 руб. в СплитПылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220-P
-
В наличииЦена 6 910 руб. 16 470 руб.1728 руб. в СплитПылесос Зубр ПУ-30-1400 М3
-
В наличииЦена 6 970 руб.1743 руб. в СплитСтроительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка:...
-
В наличииЦена 7 230 руб.1808 руб. в СплитСтроительный пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 1000Вт (уборка: суха...
-
В наличииЦена 8 250 руб.2063 руб. в СплитСтроительный пылесос Hyundai HYV 3013 1300Вт (уборка: сухая/влаж...
-
В наличииЦена 8 770 руб.2193 руб. в СплитПылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборк...
-
В наличииЦена 8 940 руб.2235 руб. в СплитПылесос строительный Karcher WD 3 S V-17/4/20 1000Вт (уборка: су...
-
В наличииЦена 9 330 руб.2333 руб. в СплитПылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1215
Бренд
Тип товара
Пылесос строительный
Высота, см
45
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1400
Объем бака
20
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
36
Длина всасывающего шланга, м
3
Развернуть
Возможность сбора жидкости
Да
Возможность работы без мешка
Да
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
32
Страна производитель
Китай
Строительный пылесос Зубр ПУ-20-1400 М3 обладает мощностью 1400 Вт и эффективен для любого типа уборки, в том числе, и для влажной. Прибор использует бак объемом 20 л. Он выполнен из нержавеющей стали, поэтому характеризуется механической и коррозийной устойчивостью. Особенность пылесоса в поддержке сбора жидкости, что делает его универсальным. Благодаря герметичности корпуса Зубр ПУ-20-1400 М3 и надежному мощному двигателю прибор демонстрирует высокую силу всасывания. Защиту двигателя от пыли и чистоту уборки обеспечивает НЕРА-фильтр для тонкой очистки воздуха. Для уборки территорий и удаления пыли в местах с трудным доступом будет полезной функция выдувания.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие
Теги товара: мощные
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие
Теги товара: мощные
Достоинства:
Комментарий:
В комплекте есть многоразовый мешок под мусор, очень удобно
Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый – стоимость товара 5970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос строительный Зубр ПУ-20-1400 М3 серый
Достоинства:
Комментарий:
В комплекте есть многоразовый мешок под мусор, очень удобно