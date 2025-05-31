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Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 купить с доставкой в Москве
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Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3

10 Отзывы
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Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 1
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 2
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 3
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 4
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 5
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 6
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 7
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 8
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 9
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 10
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 11
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 12
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 13
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 14
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 15
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 16
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 17
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 18
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 1
  • Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 2
  • Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 3
  • Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 4
  • Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 5
  • Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 6
  • Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 7
  • Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 8
  • Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 9
  • Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 10
  • Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 11
  • Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 12
  • Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 13
  • Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 14
  • Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 15
  • Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 16
  • Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 17
  • Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 18
  • Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
6 910 руб.  16 470 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267459
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3
6 910 руб. -58%
16 470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
58
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1400
Объем бака
30
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
36
Габариты без упаковки
355x355x580
Длина всасывающего шланга, м
3
Возможность сбора жидкости
Да
Возможность работы без мешка
Да
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х36х36
Вес, кг.
8.4

Описание товара Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3

Строительный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 выполнен в вертикальном корпусе со стальным баком объемом 30 л. Обладая мощностью 1400 Вт, прибор будет эффективен как для сбора сухого мусора, так и для влажной уборки. Он позволяет собирать жидкости в бак, поддерживает функцию выдува. Благодаря этому устройство подходит для сдува листвы и мусора с дорожек. Герметичность корпуса Зубр ПУ-30-1400 М3 и надежный коллекторный двигатель позволяют пылесосу демонстрировать стабильно высокую силу всасывания. Он использует НЕРА-фильтр для защиты двигателя от частиц пыли и более высокой чистоты уборки.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие


Теги товара: мощные

Отзывы о товаре Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос все комплектация на месте Розетка на корпусе работают адекватно В связке с штроблрезом этой же фирмы работает отлично на видео видно задержка отключения пылесоса 15 секунд после отключения инструмента
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
при первой проверке все работает отлично. время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Наталья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный полисос за свои деньги. брали для подключения к инструменту разному.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Рафик Г.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую, мне понравился пылелос, удобный, коплектующие хорошие, длиный кабель и шланг
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший пылесос работает нормально. мешки поставил одноразовые на 60 л
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Общие впечатления положительные, НО: - уплотнитель между баком и корпусом отсутствует, т.е. нет герметичности; - диаметр шланга откровенно мал, и сам шланг "душит" пылик. Прямо слышно как нагружается работающий мотор при подсоединении шланга. И это на холостом ходу. Что же будет когда мешок/фильтр загрязнятся?; - качество материалов сетевого шнура крайне низкое. Гибкости нет, шнур держит форму, которую ему придали при упаковке товара. Ну почему нельзя поставить гибкий шнур типа КГтп-ХЛ? Придется менять самому, работать просто невозможно; - ну и хотелось бы колесики побольше. И какой-нибудь крючок для укладки смотанного сетевого шнура.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Виталий Н.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл в целой упаковки. проверил всё работает в двух режимах.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Тимур А.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую, то что хотел. Всё очень качественно сделано.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос! Всё в комплекте, всё работает!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
ALEKSEY K.

Достоинства:


Комментарий:
В целом товар исполняет свой функционал на 5, мощности хватает, чтобы забрать с отметки болт.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
58
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1400
Объем бака
30
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
36
Габариты без упаковки
355x355x580
Развернуть
Длина всасывающего шланга, м
3
Возможность сбора жидкости
Да
Возможность работы без мешка
Да
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
32
Страна производитель
Китай
Описание
Строительный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 выполнен в вертикальном корпусе со стальным баком объемом 30 л. Обладая мощностью 1400 Вт, прибор будет эффективен как для сбора сухого мусора, так и для влажной уборки. Он позволяет собирать жидкости в бак, поддерживает функцию выдува. Благодаря этому устройство подходит для сдува листвы и мусора с дорожек. Герметичность корпуса Зубр ПУ-30-1400 М3 и надежный коллекторный двигатель позволяют пылесосу демонстрировать стабильно высокую силу всасывания. Он использует НЕРА-фильтр для защиты двигателя от частиц пыли и более высокой чистоты уборки.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие


Теги товара: мощные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос все комплектация на месте Розетка на корпусе работают адекватно В связке с штроблрезом этой же фирмы работает отлично на видео видно задержка отключения пылесоса 15 секунд после отключения инструмента
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
при первой проверке все работает отлично. время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Наталья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный полисос за свои деньги. брали для подключения к инструменту разному.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Рафик Г.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую, мне понравился пылелос, удобный, коплектующие хорошие, длиный кабель и шланг
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший пылесос работает нормально. мешки поставил одноразовые на 60 л
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Общие впечатления положительные, НО: - уплотнитель между баком и корпусом отсутствует, т.е. нет герметичности; - диаметр шланга откровенно мал, и сам шланг "душит" пылик. Прямо слышно как нагружается работающий мотор при подсоединении шланга. И это на холостом ходу. Что же будет когда мешок/фильтр загрязнятся?; - качество материалов сетевого шнура крайне низкое. Гибкости нет, шнур держит форму, которую ему придали при упаковке товара. Ну почему нельзя поставить гибкий шнур типа КГтп-ХЛ? Придется менять самому, работать просто невозможно; - ну и хотелось бы колесики побольше. И какой-нибудь крючок для укладки смотанного сетевого шнура.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Виталий Н.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл в целой упаковки. проверил всё работает в двух режимах.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Тимур А.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую, то что хотел. Всё очень качественно сделано.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос! Всё в комплекте, всё работает!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
ALEKSEY K.

Достоинства:


Комментарий:
В целом товар исполняет свой функционал на 5, мощности хватает, чтобы забрать с отметки болт.


Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - этот товар вы можете купить по цене 6910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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