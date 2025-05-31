Строительный пылесос Bort BSS-1220-Pro
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Характеристики
Тип товара
Пылесос строительный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%6 780 руб. 14 033 руб.
В наличии
Код товара: 77967
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 780 руб. -52%
14 033 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос строительный
Высота, см
50
Тип розеток
есть
Мощность, Вт
1250
Объем бака
20
Ширина, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х34
Вес, кг.
5.96
Описание товара Строительный пылесос Bort BSS-1220-Pro
Обратите внимание: на нашем сайте вы также можете купить бытовой пылесос для дома.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
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Бренд
Тип товара
Пылесос строительный
Высота, см
50
Тип розеток
есть
Мощность, Вт
1250
Объем бака
20
Ширина, см
38
Страна производитель
Китай
Обратите внимание: на нашем сайте вы также можете купить бытовой пылесос для дома.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо проверил всё включается работает, в комплекте 3 фильтра 2 мешка, надеюсь на долгий срок службы. акция закончилась и цена ещё меньше стала????
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, пришёл раньше срока. Комплектация полная,с воздушным и губчатым фильтром. Вместо пластиковых трубок, подошла телескопическая алюминиевая, от старого Samsung. Шланг 3 метра, провод толстенный "сварочный" 6 метров.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Снимаю одну звезду за то, что при намотке кабеля питания на пылесос очень близко расположен выход для подключения на выдув, что мешает наматывать кабель. Порой даже сваливается. Также в режиме работы с электроинструментом например перфоратор необходимо держать достаточно высокие обороты близкие к максиму (такие высокие в работе не всегда нужны). Иначе пылесос отключается.
Достоинства:
Комментарий:
пылесос просто бомба , занимаемся обработкой искусственного камня ,рабочая лошадка на все 10баллов
Достоинства:
Комментарий:
Все в комплекте) Работает в двух режимах отлично рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос, шумноват, но со своей задачей справляется.
Достоинства:
Комментарий:
Длинный шланг это плюс. Заказал детали для циклона, в выходные буду "колхозить". По ощущениям сила всасывания больше чем у бытового Филипса. Шума столько же.
Достоинства:
Комментарий:
Крутой пылесос ) мужу понравился
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос, со строительным мусором справляется, пока всем доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Мощный и недорогой. Удобно если делаете ремонт. Незаменимая вещь если один сверлишь перфоратором а дома нельзя пылить.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос огонь, все в комплекте. Доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
пылесос отличный, упаковка целая, всё в наличии. уже проверили в работе, всё прекрасно. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хорошо выполняет свои функции...даже крупные камушки берет...
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, показал себя на высоте, а еще в комплекте был большой фильтр, который думал буду покупать отдельно, докупил еще мешок многоразовый, всасываемость увеличилась, да и одноразовые быстро кончаются, если много работаешь, колеса ставить не стал, так места меньше занимает
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос пришел хорошо запакованным. Брала для дачи и уборки в салоне авто, так как обычный пылесос не справляется с загрязнениями. Мощный, хорошо всасывает.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо за вовремя доставленный товар, приятно удивлен ценой, сборкой, комплектацией и работой пылесоса. пробовал пылесосить даже ковер с длинным ворсом, поставил щётку для чистки волос от домашнего пылесоса Самсунг, супер, тяга отличная.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос мощный, убирал и в гараже и в машине, все устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично,спасибо продавцу рекомендую пришёл раньше срока.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, лёгкий, маневренный, удобно очищается (мешок толком не фиксируется на внутренней горловине), длинный провод и комплектация норм. Всё отлично работает.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает втягивает супер... советую и по цене дешевле чем у всех...
Достоинства:
Комментарий:
Доволен. Все устраивает. Как мешок заполняется, падает мощность всасывания. Если размеры не принципиальны, берите больше размером пылесос - реже чистить придётся.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло быстро и качественно. Опрабобввали - работает. Как дальше - посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос бомба! Работает в паре с инструментом, в нашем случае это шлифовальная машина- пыль отсутствует, взяли для домашнего ремонта, готовим стены к покраске, в дальнейшем будем использовать как помощника в уборке, мощный и легкий, все в наличии в полной комплектации! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
дополню после использования: работает отлично,громковат,как и все пылесосы. Крючков для кабеля хватает только на половину,мне это не принципиально. Шланг под основание ручки не вращается по оси, немного не удобно после домашних пылесос, можно привыкнуть ничего страшного. Покупал для столярки, стационарно в стол, ну и машину убирать. Меня всё устраивает за эту сумму,пылесос огонь для моих потребностей
Достоинства:
Комментарий:
Полисом нравится,хорошее качество,качественный пластик со своей задачей справлятется
Достоинства:
Комментарий:
меня всё устраивает,пока всё работает
Достоинства:
Комментарий:
пылесос хороший!! взял его потому, что у кума такой работает как часы ,уже 10 лет и на свалку не собирается
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл вовремя. коробка заводская. упаковка целая. Цена в 2 раза дешевле чем в леруа мерлен. Проверили в работе всё супер!!! однозначно рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен, пылесос проверили в деле,всё супер. Использовал пылесос в паре с циклоном.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо немного шумноват но не критично
Достоинства:
Комментарий:
долго выбирал, читал отзывы смотрел обзоры и наконец-то купил этот замечательный пылесос! свои функции выполняет на 200% покупкой доволен, всем рекомендую!!! единственный минус в том что шланг жестковат.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос классный. А что больше всего удивило, что фильтр НЕРА шел в комплекте. зря покупал ещё один отдельно )))). всем рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
качество удивило! пластик толстый,прочный. работает тише чем LG бытовой. тянет воздух замечательно, выдувает, по моему, ещё лучше. не направляйте шланг на лицо вовремя выдува, щёки порвёт . Есть и не большие минусы. например на шланге насадка не поворачивается, или щётка для уборки пола не имеет подвижность в вертикальной плоскости, поэтому приходиться приседать или наклоняться что бы щётка была параллельно полу. Да, совсем забыл отметить в плюсах длину провода и шланга! это что то. все бы так делали. Можно не переключая провод из одной розетки в другую пылесосить в двух комнатах без проблем. вообщем у меня только положительные эмоции от этой покупки. пылесос рекомендую всем!
Достоинства:
Недорогой, достаточно мощный, есть розетка включающаяся по нагрузке, мешки стоят разумно
Недостатки:
Сгорел двигатель. Профильные сервисы (2шт) в Питере беспомощные и бесполезные; может, и удастся с их помощью моторчик купить, а может и нет
Комментарий:
Покупал на стройку. Дом газобетонный с монолитным цоколем, мусора более чем достаточно. Пылесос продержался два года - всю стройку и 40% отделки. Жена и домработница довольно шустро оценили устройство, понравился мощностью - стали предпочитать его другим пылесосам.
По итогу сгорел мотор. Поменять-починить проблема, но про такой стоимости я просто куплю еще один, такой же.
Строительный пылесос Bort BSS-1220-Pro - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6780 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Строительный пылесос Bort BSS-1220-Pro
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо проверил всё включается работает, в комплекте 3 фильтра 2 мешка, надеюсь на долгий срок службы. акция закончилась и цена ещё меньше стала????
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, пришёл раньше срока. Комплектация полная,с воздушным и губчатым фильтром. Вместо пластиковых трубок, подошла телескопическая алюминиевая, от старого Samsung. Шланг 3 метра, провод толстенный "сварочный" 6 метров.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Снимаю одну звезду за то, что при намотке кабеля питания на пылесос очень близко расположен выход для подключения на выдув, что мешает наматывать кабель. Порой даже сваливается. Также в режиме работы с электроинструментом например перфоратор необходимо держать достаточно высокие обороты близкие к максиму (такие высокие в работе не всегда нужны). Иначе пылесос отключается.
Достоинства:
Комментарий:
пылесос просто бомба , занимаемся обработкой искусственного камня ,рабочая лошадка на все 10баллов
Достоинства:
Комментарий:
Все в комплекте) Работает в двух режимах отлично рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос, шумноват, но со своей задачей справляется.
Достоинства:
Комментарий:
Длинный шланг это плюс. Заказал детали для циклона, в выходные буду "колхозить". По ощущениям сила всасывания больше чем у бытового Филипса. Шума столько же.
Достоинства:
Комментарий:
Крутой пылесос ) мужу понравился
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос, со строительным мусором справляется, пока всем доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Мощный и недорогой. Удобно если делаете ремонт. Незаменимая вещь если один сверлишь перфоратором а дома нельзя пылить.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос огонь, все в комплекте. Доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
пылесос отличный, упаковка целая, всё в наличии. уже проверили в работе, всё прекрасно. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хорошо выполняет свои функции...даже крупные камушки берет...
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, показал себя на высоте, а еще в комплекте был большой фильтр, который думал буду покупать отдельно, докупил еще мешок многоразовый, всасываемость увеличилась, да и одноразовые быстро кончаются, если много работаешь, колеса ставить не стал, так места меньше занимает
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос пришел хорошо запакованным. Брала для дачи и уборки в салоне авто, так как обычный пылесос не справляется с загрязнениями. Мощный, хорошо всасывает.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо за вовремя доставленный товар, приятно удивлен ценой, сборкой, комплектацией и работой пылесоса. пробовал пылесосить даже ковер с длинным ворсом, поставил щётку для чистки волос от домашнего пылесоса Самсунг, супер, тяга отличная.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос мощный, убирал и в гараже и в машине, все устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично,спасибо продавцу рекомендую пришёл раньше срока.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, лёгкий, маневренный, удобно очищается (мешок толком не фиксируется на внутренней горловине), длинный провод и комплектация норм. Всё отлично работает.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает втягивает супер... советую и по цене дешевле чем у всех...
Достоинства:
Комментарий:
Доволен. Все устраивает. Как мешок заполняется, падает мощность всасывания. Если размеры не принципиальны, берите больше размером пылесос - реже чистить придётся.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло быстро и качественно. Опрабобввали - работает. Как дальше - посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос бомба! Работает в паре с инструментом, в нашем случае это шлифовальная машина- пыль отсутствует, взяли для домашнего ремонта, готовим стены к покраске, в дальнейшем будем использовать как помощника в уборке, мощный и легкий, все в наличии в полной комплектации! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
дополню после использования: работает отлично,громковат,как и все пылесосы. Крючков для кабеля хватает только на половину,мне это не принципиально. Шланг под основание ручки не вращается по оси, немного не удобно после домашних пылесос, можно привыкнуть ничего страшного. Покупал для столярки, стационарно в стол, ну и машину убирать. Меня всё устраивает за эту сумму,пылесос огонь для моих потребностей
Достоинства:
Комментарий:
Полисом нравится,хорошее качество,качественный пластик со своей задачей справлятется
Достоинства:
Комментарий:
меня всё устраивает,пока всё работает
Достоинства:
Комментарий:
пылесос хороший!! взял его потому, что у кума такой работает как часы ,уже 10 лет и на свалку не собирается
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл вовремя. коробка заводская. упаковка целая. Цена в 2 раза дешевле чем в леруа мерлен. Проверили в работе всё супер!!! однозначно рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен, пылесос проверили в деле,всё супер. Использовал пылесос в паре с циклоном.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо немного шумноват но не критично
Достоинства:
Комментарий:
долго выбирал, читал отзывы смотрел обзоры и наконец-то купил этот замечательный пылесос! свои функции выполняет на 200% покупкой доволен, всем рекомендую!!! единственный минус в том что шланг жестковат.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос классный. А что больше всего удивило, что фильтр НЕРА шел в комплекте. зря покупал ещё один отдельно )))). всем рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
качество удивило! пластик толстый,прочный. работает тише чем LG бытовой. тянет воздух замечательно, выдувает, по моему, ещё лучше. не направляйте шланг на лицо вовремя выдува, щёки порвёт . Есть и не большие минусы. например на шланге насадка не поворачивается, или щётка для уборки пола не имеет подвижность в вертикальной плоскости, поэтому приходиться приседать или наклоняться что бы щётка была параллельно полу. Да, совсем забыл отметить в плюсах длину провода и шланга! это что то. все бы так делали. Можно не переключая провод из одной розетки в другую пылесосить в двух комнатах без проблем. вообщем у меня только положительные эмоции от этой покупки. пылесос рекомендую всем!
Достоинства:
Недорогой, достаточно мощный, есть розетка включающаяся по нагрузке, мешки стоят разумно
Недостатки:
Сгорел двигатель. Профильные сервисы (2шт) в Питере беспомощные и бесполезные; может, и удастся с их помощью моторчик купить, а может и нет
Комментарий:
Покупал на стройку. Дом газобетонный с монолитным цоколем, мусора более чем достаточно. Пылесос продержался два года - всю стройку и 40% отделки. Жена и домработница довольно шустро оценили устройство, понравился мощностью - стали предпочитать его другим пылесосам.
По итогу сгорел мотор. Поменять-починить проблема, но про такой стоимости я просто куплю еще один, такой же.