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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM купить с доставкой в Москве
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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM

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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM - фото 1
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM - фото 2
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM - фото 3
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM - фото 4
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM - фото 5
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM - фото 6
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM - фото 7
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM - фото 8
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM - фото 1
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM - фото 2
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM - фото 3
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM - фото 4
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM - фото 5
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM - фото 6
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM - фото 7
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM - фото 8
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 190 руб. 
Начислим 789 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641772
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM
13 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
48
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1600
Объем бака
25
Питание
сеть
Система очистки фильтра
полуавтоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер (бак)
Тип уборки
сбор влажного мусора
Ширина, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х36х33
Вес, кг.
7.3

Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM

BORT BSS-1625-STORM - идеальное решение для сухой и влажной уборки. Этот мощный и универсальный пылесос станет незаменимым помощником в доме или рабочем месте. Одной из особенностей пылесоса BORT BSS-1625-STORM является байпасный мотор. Это означает, что рабочий горячий воздух не проходит через мотор, охлаждение мотора происходит извне дополнительными турбинами, что обеспечивает длительную и надежную работу. Также у пылесоса есть функция выдува. За счет функции сбора жидкости вы сможете легко и эффективно очистить любые влажные загрязнения. Корпус пылесоса BORT BSS-1625-STORM оборудован специальными креплениями для аксессуаров, что обеспечивает удобство хранения и быстрый доступ к необходимым насадкам. Также пылесос оснащен розеткой для подключения электроинструмента мощностью до 2000 Вт. Встроенную розетку можно использовать как удлинитель, без активации пылесоса. Благодаря полуавтоматической очистке фильтра, можно поддерживать высокую производительность пылесоса без необходимости постоянной замены и чистки фильтра. Разрежение в 21 кПа гарантирует отличную мощность всасывания для удаления как мелкой, так и крупной пыли и грязи. Пылесос BORT BSS-1625-STORM снабжен удобным шлангом длиной 3 метра для работы на высоте и кабелем длиной 6 метров, что позволяет с легкостью достигать отдаленных мест. Дополнительные преимущества: металлические клипсы для крепления моторного блока, колеса увеличенного диаметра для легкого перемещения в условиях ремонта.



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Теги товара: мощные

Отзывы о товаре Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
48
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1600
Объем бака
25
Питание
сеть
Система очистки фильтра
полуавтоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер (бак)
Тип уборки
сбор влажного мусора
Ширина, см
32
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
BORT BSS-1625-STORM - идеальное решение для сухой и влажной уборки. Этот мощный и универсальный пылесос станет незаменимым помощником в доме или рабочем месте. Одной из особенностей пылесоса BORT BSS-1625-STORM является байпасный мотор. Это означает, что рабочий горячий воздух не проходит через мотор, охлаждение мотора происходит извне дополнительными турбинами, что обеспечивает длительную и надежную работу. Также у пылесоса есть функция выдува. За счет функции сбора жидкости вы сможете легко и эффективно очистить любые влажные загрязнения. Корпус пылесоса BORT BSS-1625-STORM оборудован специальными креплениями для аксессуаров, что обеспечивает удобство хранения и быстрый доступ к необходимым насадкам. Также пылесос оснащен розеткой для подключения электроинструмента мощностью до 2000 Вт. Встроенную розетку можно использовать как удлинитель, без активации пылесоса. Благодаря полуавтоматической очистке фильтра, можно поддерживать высокую производительность пылесоса без необходимости постоянной замены и чистки фильтра. Разрежение в 21 кПа гарантирует отличную мощность всасывания для удаления как мелкой, так и крупной пыли и грязи. Пылесос BORT BSS-1625-STORM снабжен удобным шлангом длиной 3 метра для работы на высоте и кабелем длиной 6 метров, что позволяет с легкостью достигать отдаленных мест. Дополнительные преимущества: металлические клипсы для крепления моторного блока, колеса увеличенного диаметра для легкого перемещения в условиях ремонта.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие


Теги товара: мощные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 13190 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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