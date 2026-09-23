Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1630-STORM
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Характеристики
Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1630-STORM
BORT BSS-1630-STORM - идеальное решение для сухой и влажной уборки. Этот мощный и универсальный пылесос станет незаменимым помощником в доме или рабочем месте. Одной из особенностей пылесоса BORT BSS-1630-STORM является байпасный мотор. Это означает, что рабочий горячий воздух не проходит через мотор, охлаждение мотора происходит извне дополнительными турбинами, что обеспечивает длительную и надежную работу. Также у пылесоса есть функция выдува. За счет функции сбора жидкости вы сможете легко и эффективно очистить любые влажные загрязнения. Корпус пылесоса BORT BSS-1630-STORM оборудован специальными креплениями для аксессуаров, что обеспечивает удобство хранения и быстрый доступ к необходимым насадкам. Также пылесос оснащен розеткой для подключения электроинструмента мощностью до 2000 Вт. Встроенную розетку можно использовать как удлинитель, без активации пылесоса. Благодаря полуавтоматической очистке фильтра, вы сможете поддерживать высокую производительность пылесоса без необходимости постоянной замены и чистки фильтра. Разрежение в 21 кПа гарантирует отличную мощность всасывания для удаления как мелкой, так и крупной пыли и грязи. Пылесос BORT BSS-1630-STORM снабжен удобным шлангом длиной 3 метра для работы на высоте и кабелем длиной 6 метров, что позволяет с легкостью достигать отдаленных мест. Дополнительные преимущества: металлические клипсы для крепления моторного блока, колеса увеличенного диаметра для легкого перемещения в условиях ремонта.
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Теги товара: мощные
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Теги товара: мощные
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