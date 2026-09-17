Top.Mail.Ru
Батарея для ИБП Ippon IP12-14 12Вт 14Ач для Ippon купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарея для ИБП Ippon IP12-14 12Вт 14Ач для Ippon

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Батарея для ИБП Ippon IP12-14 12Вт 14Ач для Ippon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 459 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 62272
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.5
Производство
Китай
Ширина, см
9.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, кг.
3.8

Описание товара Батарея для ИБП Ippon IP12-14 12Вт 14Ач для Ippon

Батарея для ИБП Ippon IP12-14 12Вт 14Ач для Ippon он предназначен для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в источниках бесперебойного питания.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Ippon IP12-14 12Вт 14Ач для Ippon




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.5
Производство
Китай
Ширина, см
9.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
14
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея для ИБП Ippon IP12-14 12Вт 14Ач для Ippon он предназначен для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в источниках бесперебойного питания.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Ippon IP12-14 12Вт 14Ач для Ippon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...