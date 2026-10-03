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Батарея для ИБП CSB HRL634W F2 FR купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП CSB HRL634W F2 FR

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Батарея для ИБП CSB HRL634W F2 FR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644601
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Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
28.3
Производство
Вьетнам
Ширина, см
17.3
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х13
Вес, кг.
15.3

Описание товара Батарея для ИБП CSB HRL634W F2 FR

CSB HRL 634W располагает высоким показателем емкости, превосходными техническими характеристиками. Поддерживается монтаж в оборудовании, установка в любом положении согласно габаритам. Аккумуляторные батареи применяются в ИБП, ими комплектуются автономные машины и оборудование. Подходит для противопожарных и охранных комплексов, компонентов резервного питания. Может устанавливаться в медицинское, холодильное и кассовое оборудование.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП CSB HRL634W F2 FR




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
28.3
Производство
Вьетнам
Ширина, см
17.3
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
34
Страна производитель
Китай
Описание
CSB HRL 634W располагает высоким показателем емкости, превосходными техническими характеристиками. Поддерживается монтаж в оборудовании, установка в любом положении согласно габаритам. Аккумуляторные батареи применяются в ИБП, ими комплектуются автономные машины и оборудование. Подходит для противопожарных и охранных комплексов, компонентов резервного питания. Может устанавливаться в медицинское, холодильное и кассовое оборудование.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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