Батарея для ИБП CSB HRL634W F2 FR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644601
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
28.3
Производство
Вьетнам
Ширина, см
17.3
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х13
Вес, кг.
15.3
Описание товара Батарея для ИБП CSB HRL634W F2 FR
CSB HRL 634W располагает высоким показателем емкости, превосходными техническими характеристиками. Поддерживается монтаж в оборудовании, установка в любом положении согласно габаритам. Аккумуляторные батареи применяются в ИБП, ими комплектуются автономные машины и оборудование. Подходит для противопожарных и охранных комплексов, компонентов резервного питания. Может устанавливаться в медицинское, холодильное и кассовое оборудование.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитБатарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W)
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитАккумуляторная батарея Связь Инжиниринг HM-12-9
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитАккумуляторная батарея для ИБП CSB HR 1221W F2 21 А·ч
-
В наличииЦена 2 530 руб. 4 750 руб.633 руб. в СплитБатарея для ИБП Ventura HR 1251W
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитБатарея для ИБП Prometheus Energy PE 1234 W 12В 9Ач
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 6-9
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитБатарея для ИБП Ippon IPL12-9
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитБатарея для ИБП CSB GP1272 12В 7.2Ач
-
В наличииЦена 2 670 руб. 3 060 руб.668 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитАккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272F2 12В 7.2 А·ч
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитБатарея для ИБП BB Battery BP 5-12
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитБатарея для ИБП CSB HRL634W F2 FR 6В 34Ач
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
28.3
Производство
Вьетнам
Ширина, см
17.3
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
34
Страна производитель
Китай
CSB HRL 634W располагает высоким показателем емкости, превосходными техническими характеристиками. Поддерживается монтаж в оборудовании, установка в любом положении согласно габаритам. Аккумуляторные батареи применяются в ИБП, ими комплектуются автономные машины и оборудование. Подходит для противопожарных и охранных комплексов, компонентов резервного питания. Может устанавливаться в медицинское, холодильное и кассовое оборудование.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП CSB HRL634W F2 FR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП CSB HRL634W F2 FR