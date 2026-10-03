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Батарея для ИБП CSB UPS12460 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП CSB UPS12460

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Батарея для ИБП CSB UPS12460
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 303737
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Батарея для ИБП CSB UPS12460
2 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х32х13
Вес, кг.
2.58

Описание товара Батарея для ИБП CSB UPS12460

Батарея для ИБП CSB — надежное решение для вашего источника бесперебойного питания. С габаритами 15,1 см в ширину и 6,5 см в высоту, она оптимально сочетается с большинством систем. Весит всего 2,5 кг, что делает её компактной и удобной для установки. Гарантирует высокое качество и длительный срок службы изделия. С напряжением 12 В и емкостью 9 А·ч, эта аккумуляторная батарея обеспечивает стабильную и надежную работу вашего оборудования в течение длительного времени. Бренд CSB известен своими передовыми технологиями в области энергообеспечения и высокими стандартами производства, что подтверждается выбором этой марки многими профессионалами. Эта батарея станет оптимальным выбором для тех, кто ищет баланс между эффективностью, долговечностью и ценой.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП CSB UPS12460




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
9
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея для ИБП CSB — надежное решение для вашего источника бесперебойного питания. С габаритами 15,1 см в ширину и 6,5 см в высоту, она оптимально сочетается с большинством систем. Весит всего 2,5 кг, что делает её компактной и удобной для установки. Гарантирует высокое качество и длительный срок службы изделия. С напряжением 12 В и емкостью 9 А·ч, эта аккумуляторная батарея обеспечивает стабильную и надежную работу вашего оборудования в течение длительного времени. Бренд CSB известен своими передовыми технологиями в области энергообеспечения и высокими стандартами производства, что подтверждается выбором этой марки многими профессионалами. Эта батарея станет оптимальным выбором для тех, кто ищет баланс между эффективностью, долговечностью и ценой.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП CSB UPS12460 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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