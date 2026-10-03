Батарея для ИБП CSB UPS12460
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП CSB UPS12460
Батарея для ИБП CSB — надежное решение для вашего источника бесперебойного питания. С габаритами 15,1 см в ширину и 6,5 см в высоту, она оптимально сочетается с большинством систем. Весит всего 2,5 кг, что делает её компактной и удобной для установки. Гарантирует высокое качество и длительный срок службы изделия. С напряжением 12 В и емкостью 9 А·ч, эта аккумуляторная батарея обеспечивает стабильную и надежную работу вашего оборудования в течение длительного времени. Бренд CSB известен своими передовыми технологиями в области энергообеспечения и высокими стандартами производства, что подтверждается выбором этой марки многими профессионалами. Эта батарея станет оптимальным выбором для тех, кто ищет баланс между эффективностью, долговечностью и ценой.
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Теги товара: 12в
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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