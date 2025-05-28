Батарея для ИБП Delta DTM 1212 12В 12Ач
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Delta DTM 1212 12В 12Ач
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DTM 1212 12V 12Ah используется для установки в соответствующее оборудование. Она применяется для обеспечения техники питанием в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Батарея выполнена из качественных материалов и прослужит вам в течение длительного времени. Заявленный производителем период эксплуатации – около шести лет. Батарея Delta DTM 1212 12V 12Ah обладает значительной емкостью – 12 А·ч. Она функционирует при напряжении 12 В. При зарядке аккумулятор способен принимать ток до 3.6 А. Максимальный ток разряда – 180 А. Преимуществом батареи является возможность отдавать значительное количество электрической энергии за минимальный промежуток времени. Этот факт будет крайне важен при применении аккумулятора в источниках бесперебойного питания. Нельзя не отметить низкий саморазряд в процессе хранения. Данный параметр составляет всего 3% в месяц при температуре 20 °С. Корпус батареи обладает хорошей защитой от утечек, за счет чего увеличивается надежность. Аккумулятор подходит для эксплуатации как в буферном, так и в циклическом режиме.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-12
-
В наличииЦена 3 180 руб.795 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate DT 1217 (EX285954RUS)
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate DTM 1218 (EX293360RUS)
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитБатарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач
-
В наличииЦена 3 330 руб.833 руб. в СплитБатарея для ИБП Sven SV12170 (SV-0222017)
-
В наличииЦена 3 540 руб.885 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-4.5
-
В наличииЦена 3 660 руб.915 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-24 W
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta RBM113 24В 12Ач
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач
-
В наличииЦена 10 390 руб.2598 руб. в СплитБатарея для ИБП FSP Empty 36V RT BB-36/14T-E (MPF0005199GP)
-
В наличииЦена 13 350 руб.3338 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-40
-
В наличииЦена 19 590 руб.4898 руб. в СплитБатарея для ИБП Ippon Pacific 1000 24В 9Ач
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, ставил в ибп! Заряжен. Товар рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Нравятся дельты, надёжные акб. Беру не в первый раз. В данном случае взял на замену фирменному APC, который стоят в 3 раза дороже. Встал и завёлся без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
пока общее впечатление хорошее. покупал в детскую машинку
Достоинства:
Комментарий:
аккумуляторы хорошие всё работает. покупали на детскую машинку 1 аккумулятор может проехать. 3 часа.
Достоинства:
Комментарий:
пока не проверял, на вид все норм
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное. Аккумулятор от известного бренда, на 9 А*ч в форм-факторе стандартного аккумулятора 7,2 А*ч. +25% ёмкости в том же объёме - здорово! Цена приемлемая за AGM. Пришёл заряженный. В лодочный насос GP-80 аккумулятор встал один в один на место старого умершего аккумулятора на 7,2 А*ч. Резво качает!
Достоинства:
Комментарий:
Нормально. ИБП держит компьютер более 5 мин. Дальше некогда было ждать. Для парковки достаточно. Прежние Ippon продержались 2 года. Посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество. Емкость на старте показал за 7,5 Ач. На втором цикле уже практически по ТТХ до 8,8 Ач поднялась.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо все по как супер. пришёл заряжен.
Достоинства:
Комментарий:
Получил, Пришло все во время. Аккумулятор целый, заряжен. Поставил на детский электромобиль. Заряд полный все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё целое, поставил - работает, надеюсь надолго
Достоинства:
Комментарий:
Отлично заработал в моем мелком CyberPower, пришел заряженный на полную - значит свежий. Всем доволен.
Достоинства:
Комментарий:
года на два хватает в UPS, потом дохнет.
Достоинства:
Комментарий:
Изготовлен в январе 2024 года, продавец мог бы найти более быстрый способ возить из недалёкого Китая.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное. Все устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аккумулятор, вставил его ИБП, проблем нет, держит заряд
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор, такой прослужил у меня на эхолоте лет 8. Надеюсь, и этот не подведёт. Только странно, что не приложена никакая документация, ни листочка - описание, гарантийный талон и т.п. Проверил напряжение - 12,7в. Поставил на зарядку. Зарядил малым током до 13,6 в
Достоинства:
Комментарий:
Выходное напряжение соответствовало заявленному. Под нагрузкой пока не был. Доставлен в срок.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарно держит заряд ! Подумали для детского автомобиля !
Достоинства:
Комментарий:
Заказ доставлен быстро, как обещано. Аккумулятор заряжен. Напряжение 12,8В
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирал останоаился на этом. Все работает. Нормальная упаковка. Покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Покупался для системы видеонаблюдения. Работает, как надо
Достоинства:
Комментарий:
Заряжены на полную ,новенькие ,не поцарапаные , всё гуд ,ну теперь посмотрим сколько проработает
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в детскую машинку. Зарядку держит долко.
Достоинства:
Комментарий:
В надежде что поработает какое-то время
Достоинства:
Комментарий:
Аккамулчтор прибыл в пункт выдачи без упаковки без защиты клемм, не побит, вроде рабочий.
Достоинства:
Комментарий:
Надеюсь это та самая Дельта которую я знаю, и ее хватит надолго в ИБП, при получении напряжение на клеммах 13.1В
Достоинства:
Комментарий:
Работают) как посмотреть дату выпуска?
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор от декабря 2023 года (на момент покупки ему 4 месяца). Гарантия действует. Упаковка есть, но ...её как-будто нет. Никакой смягчающей защиты нет. Простая коробочка. Пенопласт есть только сверху на крышке с клеммами. Остальные места покрыты незначительными царапинами. Трещин нет. Клеммы имеют пластиковую защиту.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар заряд даёт отлично
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Авансом пять звёзд. Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, доставка 2 дня, все ОК , рекомендую.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta DTM 1212 12В 12Ач
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, ставил в ибп! Заряжен. Товар рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Нравятся дельты, надёжные акб. Беру не в первый раз. В данном случае взял на замену фирменному APC, который стоят в 3 раза дороже. Встал и завёлся без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
пока общее впечатление хорошее. покупал в детскую машинку
Достоинства:
Комментарий:
аккумуляторы хорошие всё работает. покупали на детскую машинку 1 аккумулятор может проехать. 3 часа.
Достоинства:
Комментарий:
пока не проверял, на вид все норм
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное. Аккумулятор от известного бренда, на 9 А*ч в форм-факторе стандартного аккумулятора 7,2 А*ч. +25% ёмкости в том же объёме - здорово! Цена приемлемая за AGM. Пришёл заряженный. В лодочный насос GP-80 аккумулятор встал один в один на место старого умершего аккумулятора на 7,2 А*ч. Резво качает!
Достоинства:
Комментарий:
Нормально. ИБП держит компьютер более 5 мин. Дальше некогда было ждать. Для парковки достаточно. Прежние Ippon продержались 2 года. Посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество. Емкость на старте показал за 7,5 Ач. На втором цикле уже практически по ТТХ до 8,8 Ач поднялась.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо все по как супер. пришёл заряжен.
Достоинства:
Комментарий:
Получил, Пришло все во время. Аккумулятор целый, заряжен. Поставил на детский электромобиль. Заряд полный все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё целое, поставил - работает, надеюсь надолго
Достоинства:
Комментарий:
Отлично заработал в моем мелком CyberPower, пришел заряженный на полную - значит свежий. Всем доволен.
Достоинства:
Комментарий:
года на два хватает в UPS, потом дохнет.
Достоинства:
Комментарий:
Изготовлен в январе 2024 года, продавец мог бы найти более быстрый способ возить из недалёкого Китая.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное. Все устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аккумулятор, вставил его ИБП, проблем нет, держит заряд
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор, такой прослужил у меня на эхолоте лет 8. Надеюсь, и этот не подведёт. Только странно, что не приложена никакая документация, ни листочка - описание, гарантийный талон и т.п. Проверил напряжение - 12,7в. Поставил на зарядку. Зарядил малым током до 13,6 в
Достоинства:
Комментарий:
Выходное напряжение соответствовало заявленному. Под нагрузкой пока не был. Доставлен в срок.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарно держит заряд ! Подумали для детского автомобиля !
Достоинства:
Комментарий:
Заказ доставлен быстро, как обещано. Аккумулятор заряжен. Напряжение 12,8В
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирал останоаился на этом. Все работает. Нормальная упаковка. Покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Покупался для системы видеонаблюдения. Работает, как надо
Достоинства:
Комментарий:
Заряжены на полную ,новенькие ,не поцарапаные , всё гуд ,ну теперь посмотрим сколько проработает
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в детскую машинку. Зарядку держит долко.
Достоинства:
Комментарий:
В надежде что поработает какое-то время
Достоинства:
Комментарий:
Аккамулчтор прибыл в пункт выдачи без упаковки без защиты клемм, не побит, вроде рабочий.
Достоинства:
Комментарий:
Надеюсь это та самая Дельта которую я знаю, и ее хватит надолго в ИБП, при получении напряжение на клеммах 13.1В
Достоинства:
Комментарий:
Работают) как посмотреть дату выпуска?
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор от декабря 2023 года (на момент покупки ему 4 месяца). Гарантия действует. Упаковка есть, но ...её как-будто нет. Никакой смягчающей защиты нет. Простая коробочка. Пенопласт есть только сверху на крышке с клеммами. Остальные места покрыты незначительными царапинами. Трещин нет. Клеммы имеют пластиковую защиту.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар заряд даёт отлично
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Авансом пять звёзд. Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, доставка 2 дня, все ОК , рекомендую.