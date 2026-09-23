Батарея для ИБП Ventura HR 1251W
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%2 550 руб. 4 750 руб.
В наличии
Код товара: 644621
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 550 руб. -46%
4 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х21х13
Вес, кг.
3.8
Описание товара Батарея для ИБП Ventura HR 1251W
Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы Ventura серии HR изготавливаются по технологии AGM (технология AGM - аккумуляторы с жидким электролитом, впитанным в стекловолоконный сепаратор). Применяемые клапаны избыточного давления поддерживают внутри корпуса необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (рекомбинация - взаимодействие высвобождающихся при заряде кислорода и водорода с образованием молекул воды). Коэффициент рекомбинации аккумуляторов серии HR составляет более 99%, что исключает потери воды в процессе заряда. В связи с этим аккумуляторы не требуют долива дистиллированной воды и измерения плотности электролита на протяжении всего срока эксплуатации.
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Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы Ventura серии HR изготавливаются по технологии AGM (технология AGM - аккумуляторы с жидким электролитом, впитанным в стекловолоконный сепаратор). Применяемые клапаны избыточного давления поддерживают внутри корпуса необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (рекомбинация - взаимодействие высвобождающихся при заряде кислорода и водорода с образованием молекул воды). Коэффициент рекомбинации аккумуляторов серии HR составляет более 99%, что исключает потери воды в процессе заряда. В связи с этим аккумуляторы не требуют долива дистиллированной воды и измерения плотности электролита на протяжении всего срока эксплуатации.
Батарея для ИБП Ventura HR 1251W – стоимость товара 2550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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