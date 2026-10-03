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Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП CSB GP1272 F2

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Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 - фото 1
Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 - фото 2
Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 - фото 3
Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 - фото 4
Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 - фото 5
Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 - фото 6
Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 - фото 7
Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 - фото 8
Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
  • Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 - фото 1
  • Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 - фото 2
  • Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 - фото 3
  • Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 - фото 4
  • Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 - фото 5
  • Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 - фото 6
  • Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 - фото 7
  • Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 - фото 8
  • Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644600
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Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.43
Производство
Вьетнам
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х32х13
Вес, кг.
24.8

Описание товара Батарея для ИБП CSB GP1272 F2

Аккумуляторная батарея GP 1272 F112v 28w относится к современным необслуживаемым источникам энергии с герметизированным корпусом. Он активно применяется в ИБП, разнообразном медицинском оборудовании, используется в системах связи, пожарной и охранной сигнализации. Необслуживаемые аккумуляторные батареи выгодно сочетают в себе характеристики удобства и функциональности. Данный тип продукции можно приобретать в качестве основного источника питания для электроинструмента, переносных измерительных приборов и детских игрушек с электроприводом.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП CSB GP1272 F2




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.43
Производство
Вьетнам
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея GP 1272 F112v 28w относится к современным необслуживаемым источникам энергии с герметизированным корпусом. Он активно применяется в ИБП, разнообразном медицинском оборудовании, используется в системах связи, пожарной и охранной сигнализации. Необслуживаемые аккумуляторные батареи выгодно сочетают в себе характеристики удобства и функциональности. Данный тип продукции можно приобретать в качестве основного источника питания для электроинструмента, переносных измерительных приборов и детских игрушек с электроприводом.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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