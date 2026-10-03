Батарея для ИБП CSB GP1272 F2
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644600
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.43
Производство
Вьетнам
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х32х13
Вес, кг.
24.8
Описание товара Батарея для ИБП CSB GP1272 F2
Аккумуляторная батарея GP 1272 F112v 28w относится к современным необслуживаемым источникам энергии с герметизированным корпусом. Он активно применяется в ИБП, разнообразном медицинском оборудовании, используется в системах связи, пожарной и охранной сигнализации. Необслуживаемые аккумуляторные батареи выгодно сочетают в себе характеристики удобства и функциональности. Данный тип продукции можно приобретать в качестве основного источника питания для электроинструмента, переносных измерительных приборов и детских игрушек с электроприводом.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.43
Производство
Вьетнам
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная батарея GP 1272 F112v 28w относится к современным необслуживаемым источникам энергии с герметизированным корпусом. Он активно применяется в ИБП, разнообразном медицинском оборудовании, используется в системах связи, пожарной и охранной сигнализации. Необслуживаемые аккумуляторные батареи выгодно сочетают в себе характеристики удобства и функциональности. Данный тип продукции можно приобретать в качестве основного источника питания для электроинструмента, переносных измерительных приборов и детских игрушек с электроприводом.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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