Аккумуляторная батарея Связь Инжиниринг HM-12-9
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб.
В наличии
Код товара: 644868
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2 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
12.4
Производство
Россия
Ширина, см
16.2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х44х4
Вес, кг.
2.8
Описание товара Аккумуляторная батарея Связь Инжиниринг HM-12-9
Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи производителя «Парус электро» серии HM изготавливают по технология AGM (электролит, связанный в стекловолоконном мате с дополнительными сепараторами), благодаря чему аккумуляторы практически не нуждаются в обслуживании, удобны в эксплуатации и имеют квалитативные разрядные характеристики.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
12.4
Производство
Россия
Ширина, см
16.2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи производителя «Парус электро» серии HM изготавливают по технология AGM (электролит, связанный в стекловолоконном мате с дополнительными сепараторами), благодаря чему аккумуляторы практически не нуждаются в обслуживании, удобны в эксплуатации и имеют квалитативные разрядные характеристики.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Аккумуляторная батарея Связь Инжиниринг HM-12-9 - стоимость товара 2510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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