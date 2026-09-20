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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч

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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч - фото 1
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч - фото 2
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч - фото 3
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч - фото 4
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч - фото 5
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч - фото 6
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч - фото 7
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч - фото 1
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч - фото 2
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч - фото 3
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч - фото 4
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч - фото 5
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч - фото 6
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч - фото 7
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 521339
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Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.86
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х32х13
Вес, кг.
21.08

Описание товара Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч

Батарея для ИБП CSB GP1272F2, 12V/28W представляет собой аккумулятор общего назначения. С его помощью можно обеспечить резервным питанием различные промышленные объекты и системы безопасности. Срок службы батареи составляет 5 лет резервного использования либо 260 циклов при полной разрядке в постоянном режиме работы. Основными достоинствами этого аккумулятора являются низкий уровень саморазряда, высокая эффективность и удобство в обслуживании. Батарея для ИБП CSB GP1272F2, 12V/28W обладает массой в 2.1 килограмма и подойдет в качестве переносного зарядного устройства. Номинальное напряжение каждого из 6 блоков аккумулятора составляет 12 В, а максимальный ток разряда в течение 5 сек - 100 А. Для подсоединения источника питания используются клеммы F1 / F2 - Faston Tab 187/250. Надежность и эффективность в использовании делают эту батарею привлекательным вариантом для покупки.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.86
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея для ИБП CSB GP1272F2, 12V/28W представляет собой аккумулятор общего назначения. С его помощью можно обеспечить резервным питанием различные промышленные объекты и системы безопасности. Срок службы батареи составляет 5 лет резервного использования либо 260 циклов при полной разрядке в постоянном режиме работы. Основными достоинствами этого аккумулятора являются низкий уровень саморазряда, высокая эффективность и удобство в обслуживании. Батарея для ИБП CSB GP1272F2, 12V/28W обладает массой в 2.1 килограмма и подойдет в качестве переносного зарядного устройства. Номинальное напряжение каждого из 6 блоков аккумулятора составляет 12 В, а максимальный ток разряда в течение 5 сек - 100 А. Для подсоединения источника питания используются клеммы F1 / F2 - Faston Tab 187/250. Надежность и эффективность в использовании делают эту батарею привлекательным вариантом для покупки.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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