Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (12V28W) 28 А·ч
Батарея для ИБП CSB GP1272F2, 12V/28W представляет собой аккумулятор общего назначения. С его помощью можно обеспечить резервным питанием различные промышленные объекты и системы безопасности. Срок службы батареи составляет 5 лет резервного использования либо 260 циклов при полной разрядке в постоянном режиме работы. Основными достоинствами этого аккумулятора являются низкий уровень саморазряда, высокая эффективность и удобство в обслуживании. Батарея для ИБП CSB GP1272F2, 12V/28W обладает массой в 2.1 килограмма и подойдет в качестве переносного зарядного устройства. Номинальное напряжение каждого из 6 блоков аккумулятора составляет 12 В, а максимальный ток разряда в течение 5 сек - 100 А. Для подсоединения источника питания используются клеммы F1 / F2 - Faston Tab 187/250. Надежность и эффективность в использовании делают эту батарею привлекательным вариантом для покупки.
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Теги товара: 12в
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Теги товара: 12в
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