Top.Mail.Ru
Батарея для ИБП ExeGate DT 1217 (EX285954RUS) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарея для ИБП ExeGate DT 1217 (EX285954RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Батарея для ИБП ExeGate DT 1217 (EX285954RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411765
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батарея для ИБП
Высота, см
16.5
Ширина, см
7.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
5.4

Описание товара Батарея для ИБП ExeGate DT 1217 (EX285954RUS)

Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии DT изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим). Сфера применения: Системы пожарной сигнализации, Системы безопасности и контроля доступа, ИБП со средней нагрузкой, Медицинское оборудование, Электронные кассовые аппараты, Системы аварийного освещения, Геофизическое и геодезическое оборудование, Контрольное и измерительное оборудование.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП ExeGate DT 1217 (EX285954RUS)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батарея для ИБП
Высота, см
16.5
Ширина, см
7.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
17
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии DT изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим). Сфера применения: Системы пожарной сигнализации, Системы безопасности и контроля доступа, ИБП со средней нагрузкой, Медицинское оборудование, Электронные кассовые аппараты, Системы аварийного освещения, Геофизическое и геодезическое оборудование, Контрольное и измерительное оборудование.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП ExeGate DT 1217 (EX285954RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...