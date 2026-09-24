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Батарея для ИБП Delta RBM113 24В 12Ач купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Delta RBM113 24В 12Ач

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Батарея для ИБП Delta RBM113 24В 12Ач
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 550 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702453
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Батарея для ИБП Delta RBM113 24В 12Ач
5 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х9
Вес, кг.
5.7

Описание товара Батарея для ИБП Delta RBM113 24В 12Ач

Данная модель отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta RBM113 24В 12Ач




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Данная модель отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Delta RBM113 24В 12Ач - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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