Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U
Батарейный модуль RBM43 предназначен для замены вышедшего из строя заводского аккумуляторного блока в ИБП APC. Модуль состоит из 8 свинцово-кислотных аккумуляторных батарей DELTA. Суммарная емкость составляет 10 Ач, напряжение 48В. Аккумуляторы подобраны таким образом, чтобы гарантировать требуемое время автономии в соответствии с документацией производителя ИБП. Простую и быструю замену можно осуществить без отключения ИБП - необходимость в отсоединении всей системы отсутствует. Срок службы модуля главным образом зависит от срока службы АКБ, именно поэтому в RBM43 реализован улучшенный принцип отвода тепла от АКБ внутри модуля, что позволяет использовать его до 8 лет при соблюдении температурного режима эксплуатации. Полностью металлический корпус обеспечивает дополнительную прочность конструкции, а российское производство бренда DELTA - ведущего поставщика аккумуляторных батарей, гарантирует соответствие всем требованиям российского законодательства.
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Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U/SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U/SUM1500RMXLI2U