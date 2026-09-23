Top.Mail.Ru
Батарея для ИБП Delta GEL 12-200 12В 200Ач купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарея для ИБП Delta GEL 12-200 12В 200Ач

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Батарея для ИБП Delta GEL 12-200 12В 200Ач
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
200
Клеммы
M8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 220 руб. 
Начислим 1558 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541266
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Delta GEL 12-200 12В 200Ач
45 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
200
Клеммы
M8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х27х25
Вес, кг.
65.8

Описание товара Батарея для ИБП Delta GEL 12-200 12В 200Ач

Мощная батарея Delta на 200 А·ч — надёжное решение для стабильной работы вашего ИБП. Ёмкость 200 А·ч позволяет обеспечить длительную автономную поддержку даже при высоких нагрузках, а напряжение 12 В делает её совместимой с большинством систем. Клеммы M8 обеспечивают прочное и безопасное подключение. Delta — выбор для тех, кто не хочет переживать о перебоях в электропитании.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta GEL 12-200 12В 200Ач




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
200
Клеммы
M8
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная батарея Delta на 200 А·ч — надёжное решение для стабильной работы вашего ИБП. Ёмкость 200 А·ч позволяет обеспечить длительную автономную поддержку даже при высоких нагрузках, а напряжение 12 В делает её совместимой с большинством систем. Клеммы M8 обеспечивают прочное и безопасное подключение. Delta — выбор для тех, кто не хочет переживать о перебоях в электропитании.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Delta GEL 12-200 12В 200Ач - стоимость товара 45220 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...