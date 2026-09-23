Батарея для ИБП Delta GEL 12-200 12В 200Ач
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
200
Клеммы
M8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 220 руб.
В наличии
Код товара: 541266
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
45 220 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
200
Клеммы
M8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х27х25
Вес, кг.
65.8
Описание товара Батарея для ИБП Delta GEL 12-200 12В 200Ач
Мощная батарея Delta на 200 А·ч — надёжное решение для стабильной работы вашего ИБП. Ёмкость 200 А·ч позволяет обеспечить длительную автономную поддержку даже при высоких нагрузках, а напряжение 12 В делает её совместимой с большинством систем. Клеммы M8 обеспечивают прочное и безопасное подключение. Delta — выбор для тех, кто не хочет переживать о перебоях в электропитании.
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Теги товара: 12в
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
200
Клеммы
M8
Страна производитель
Китай
Мощная батарея Delta на 200 А·ч — надёжное решение для стабильной работы вашего ИБП. Ёмкость 200 А·ч позволяет обеспечить длительную автономную поддержку даже при высоких нагрузках, а напряжение 12 В делает её совместимой с большинством систем. Клеммы M8 обеспечивают прочное и безопасное подключение. Delta — выбор для тех, кто не хочет переживать о перебоях в электропитании.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Delta GEL 12-200 12В 200Ач - стоимость товара 45220 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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