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Батарея для ИБП Powercom BAT SRT-48V for SRT-1500A/2000A купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Powercom BAT SRT-48V for SRT-1500A/2000A

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Батарея для ИБП Powercom BAT SRT-48V for SRT-1500A/2000A - фото 1
Батарея для ИБП Powercom BAT SRT-48V for SRT-1500A/2000A - фото 2
Батарея для ИБП Powercom BAT SRT-48V for SRT-1500A/2000A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Батарея для ИБП Powercom BAT SRT-48V for SRT-1500A/2000A - фото 1
  • Батарея для ИБП Powercom BAT SRT-48V for SRT-1500A/2000A - фото 2
  • Батарея для ИБП Powercom BAT SRT-48V for SRT-1500A/2000A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292680
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х58х20
Вес, кг.
20

Описание товара Батарея для ИБП Powercom BAT SRT-48V for SRT-1500A/2000A

ИБП серии SMART RT (SRT) предоставляют пользователю возможность увеличения времени батарейной поддержки путем подключения дополнительных батарейных блоков.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Powercom BAT SRT-48V for SRT-1500A/2000A




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП серии SMART RT (SRT) предоставляют пользователю возможность увеличения времени батарейной поддержки путем подключения дополнительных батарейных блоков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Powercom BAT SRT-48V for SRT-1500A/2000A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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