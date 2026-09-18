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Батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП CSB GPL1272 F2

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Батарея для ИБП CSB GPL1272 F2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303735
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Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
6.5
Производство
Тайвань
Ширина, см
15.1
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х32х13
Вес, кг.
26.8

Описание товара Батарея для ИБП CSB GPL1272 F2

Свинцово-кислотные аккумуляторы CSB GPL1272 обладают увеличенным по сравнению с серией аккумуляторов CSB GP сроком службы до 10 лет или более 260 циклов при работе в циклическом режиме (при 100%-м разряде). Специальное применение: предназначены для резервного питания промышленного оборудования, используются в источниках бесперебойного питания (UPS) и резервного освещения, охранных и пожарных систем, в составе оборудование электросвязи, аварийного освещения, телеметрического оборудования, портативной измерительной аппаратуры, электроинструмента, газонокосилок, вакуумных очистителей, контрольного и другого оборудования при необходимости длительного использования источников питания.. CSB GPL1272 - аккумуляторная батарея, специально рассчитанная на циклы глубокой разрядки, герметизированная необслуживаемая батарея для источников бесперебойного питания (UPS), подходит и для систем резервного освещения на электростанциях и подстанциях, как источник питания в портативном измерительном оборудовании, электроинструментах и многих других технических решениях.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП CSB GPL1272 F2




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
6.5
Производство
Тайвань
Ширина, см
15.1
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово-кислотные аккумуляторы CSB GPL1272 обладают увеличенным по сравнению с серией аккумуляторов CSB GP сроком службы до 10 лет или более 260 циклов при работе в циклическом режиме (при 100%-м разряде). Специальное применение: предназначены для резервного питания промышленного оборудования, используются в источниках бесперебойного питания (UPS) и резервного освещения, охранных и пожарных систем, в составе оборудование электросвязи, аварийного освещения, телеметрического оборудования, портативной измерительной аппаратуры, электроинструмента, газонокосилок, вакуумных очистителей, контрольного и другого оборудования при необходимости длительного использования источников питания.. CSB GPL1272 - аккумуляторная батарея, специально рассчитанная на циклы глубокой разрядки, герметизированная необслуживаемая батарея для источников бесперебойного питания (UPS), подходит и для систем резервного освещения на электростанциях и подстанциях, как источник питания в портативном измерительном оборудовании, электроинструментах и многих других технических решениях.


Теги товара: 12в
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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