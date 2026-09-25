Батарея для ИБП Exegate HR 12-18/EXG12180 (EP234540RUS)
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Характеристики
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
18
Клеммы
M5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726664
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Характеристики
Бренд
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
18
Клеммы
M5
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.12
Описание товара Батарея для ИБП Exegate HR 12-18/EXG12180 (EP234540RUS)
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии HR изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режимах постоянного подзаряда или разряд-заряд. Превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение. Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.
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Теги товара: 12в
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Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии HR изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режимах постоянного подзаряда или разряд-заряд. Превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение. Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Exegate HR 12-18/EXG12180 (EP234540RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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