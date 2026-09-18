Top.Mail.Ru
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 4.5 А·ч купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 4.5 А·ч

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 4.5 А·ч - фото 1
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 4.5 А·ч - фото 2
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 4.5 А·ч - фото 3
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 4.5 А·ч - фото 4
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 4.5 А·ч - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 4.5 А·ч - фото 1
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 4.5 А·ч - фото 2
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 4.5 А·ч - фото 3
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 4.5 А·ч - фото 4
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 4.5 А·ч - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303716
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батарея для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х7
Вес, кг.
1.66

Описание товара Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 4.5 А·ч

Аккумулятор CSB GP 1245 - батарея общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все аккумуляторные батареи CSB, GP 1245 перезаряжаемая, высокоэффективная и не требует обслуживания.

Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 4.5 А·ч




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батарея для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор CSB GP 1245 - батарея общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все аккумуляторные батареи CSB, GP 1245 перезаряжаемая, высокоэффективная и не требует обслуживания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 4.5 А·ч - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...