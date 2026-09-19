Батарея для ИБП Ippon Smart Winner II 1500 BP
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
36 В
Емкость, Ач
14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398191
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарея для ИБП
Высота, см
8.65
Производство
Китай
Ширина, см
43.8
Напряжение
36 В
Емкость, Ач
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
20.5
Описание товара Батарея для ИБП Ippon Smart Winner II 1500 BP
Дополнительный батарейный модуль нужен в случае необходимости увеличения времени автономной работы и повышения степени защиты подключённого оборудования к источнику бесперебойного питания Smart Winner II
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Батарея для ИБП
Высота, см
8.65
Производство
Китай
Ширина, см
43.8
Напряжение
36 В
Емкость, Ач
14
Страна производитель
Китай
Дополнительный батарейный модуль нужен в случае необходимости увеличения времени автономной работы и повышения степени защиты подключённого оборудования к источнику бесперебойного питания Smart Winner II
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