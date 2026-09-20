Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12 А·ч
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12 А·ч
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 12120 создана по AGM-технологии, по типу герметичного свинцово-кислотного устройства (SLA). Батарея может подавать как резервное, так и основное питание к нужному оборудованию. Как устройство с постоянным током, аккумулятор используется в установках бесперебойной подачи энергии, например, в пожарных или охранных системах сигнализации, для телекоммуникаций, в компьютерном оборудовании, аппаратуре для связи. Емкость аккумуляторной батареи для ИБП CSB GP 12120 равна 12 А•ч, такого количества хватает для полного заряда нужной техники. В буферном режиме аккумулятор серии GP (широкого применения) эксплуатируется 5 полных лет, или 250 циклов работы. Аккумуляторное устройство CSB GP12120 является необслуживаемым, не нужен долив жидкости. Односторонний клапан предохранения дает защиту, исключается вероятность взрыва и выделения газа из-за герметичности самого устройства батареи. Ударопрочный корпус спасает от повреждений при переносе. Широкий диапазон температуры для хранения аккумулятора: от –15 °C до +40 °C.
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Теги товара: 12в
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Теги товара: 12в
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