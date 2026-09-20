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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12 А·ч купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12 А·ч

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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12 А·ч - фото 1
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12 А·ч - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12 А·ч - фото 1
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12 А·ч - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 521326
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Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батарея для ИБП
Высота, см
10
Производство
Вьетнам
Ширина, см
9.8
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х31х12
Вес, кг.
3.67

Описание товара Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12 А·ч

Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 12120 создана по AGM-технологии, по типу герметичного свинцово-кислотного устройства (SLA). Батарея может подавать как резервное, так и основное питание к нужному оборудованию. Как устройство с постоянным током, аккумулятор используется в установках бесперебойной подачи энергии, например, в пожарных или охранных системах сигнализации, для телекоммуникаций, в компьютерном оборудовании, аппаратуре для связи. Емкость аккумуляторной батареи для ИБП CSB GP 12120 равна 12 А•ч, такого количества хватает для полного заряда нужной техники. В буферном режиме аккумулятор серии GP (широкого применения) эксплуатируется 5 полных лет, или 250 циклов работы. Аккумуляторное устройство CSB GP12120 является необслуживаемым, не нужен долив жидкости. Односторонний клапан предохранения дает защиту, исключается вероятность взрыва и выделения газа из-за герметичности самого устройства батареи. Ударопрочный корпус спасает от повреждений при переносе. Широкий диапазон температуры для хранения аккумулятора: от –15 °C до +40 °C.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12 А·ч




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батарея для ИБП
Высота, см
10
Производство
Вьетнам
Ширина, см
9.8
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 12120 создана по AGM-технологии, по типу герметичного свинцово-кислотного устройства (SLA). Батарея может подавать как резервное, так и основное питание к нужному оборудованию. Как устройство с постоянным током, аккумулятор используется в установках бесперебойной подачи энергии, например, в пожарных или охранных системах сигнализации, для телекоммуникаций, в компьютерном оборудовании, аппаратуре для связи. Емкость аккумуляторной батареи для ИБП CSB GP 12120 равна 12 А•ч, такого количества хватает для полного заряда нужной техники. В буферном режиме аккумулятор серии GP (широкого применения) эксплуатируется 5 полных лет, или 250 циклов работы. Аккумуляторное устройство CSB GP12120 является необслуживаемым, не нужен долив жидкости. Односторонний клапан предохранения дает защиту, исключается вероятность взрыва и выделения газа из-за герметичности самого устройства батареи. Ударопрочный корпус спасает от повреждений при переносе. Широкий диапазон температуры для хранения аккумулятора: от –15 °C до +40 °C.


Теги товара: 12в
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Отзывы


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