Батарея для ИБП Huawei 48V RACK ESS-48V12-9 2AHBPVBB01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 020 руб.
В наличии
Код товара: 293071
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Загружаем...
47 020 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
56.5
Производство
Китай
Ширина, см
20
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х25
Вес, кг.
32
Описание товара Батарея для ИБП Huawei 48V RACK ESS-48V12-9 2AHBPVBB01
Сменный аккумуляторный блок питания для ИБП, свинцово-кислотный. Вес в упаковке - 32 кг.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
56.5
Производство
Китай
Ширина, см
20
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Сменный аккумуляторный блок питания для ИБП, свинцово-кислотный. Вес в упаковке - 32 кг.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Huawei 48V RACK ESS-48V12-9 2AHBPVBB01 - данный товар вы можете купить по цене 47020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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