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Батарея для ИБП Huawei 48V RACK ESS-48V12-9 2AHBPVBB01 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Huawei 48V RACK ESS-48V12-9 2AHBPVBB01

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Батарея для ИБП Huawei 48V RACK ESS-48V12-9 2AHBPVBB01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 020 руб. 
Начислим 1617 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293071
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Батарея для ИБП Huawei 48V RACK ESS-48V12-9 2AHBPVBB01
47 020 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
56.5
Производство
Китай
Ширина, см
20
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х25
Вес, кг.
32

Описание товара Батарея для ИБП Huawei 48V RACK ESS-48V12-9 2AHBPVBB01

Сменный аккумуляторный блок питания для ИБП, свинцово-кислотный. Вес в упаковке - 32 кг.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Huawei 48V RACK ESS-48V12-9 2AHBPVBB01




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
56.5
Производство
Китай
Ширина, см
20
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Описание
Сменный аккумуляторный блок питания для ИБП, свинцово-кислотный. Вес в упаковке - 32 кг.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Huawei 48V RACK ESS-48V12-9 2AHBPVBB01 - данный товар вы можете купить по цене 47020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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